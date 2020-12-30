Altus Capital вложил 30 млн рублей в краундлендинговую платформу Smally

Инвестиционная группа Altus Capital в лице управляющего партнера Дмитрия Кленова приобрела долю в компании «Смартинвест» за 30 млн рублей. Последняя является оператором краудлендинговой платформы по финансированию госзакупок Smally . Об этом Rusbase сообщил представитель Altus Capital.

Средства будут направлены на визуальную доработку платформы, запуск новых продуктовых решений для инвесторов и заемщиков, расширение команды и маркетинг.

На платформе Smally заемщики, которые, как правило, являются представителями малого бизнеса, могут привлечь финансирование от инвесторов в течение одного дня по ставкам от 19% до 25% годовых — на срок до 4 месяцев и сумму до 10 млн рублей. Платформа зарабатывает комиссию от объема проинвестированных средств в момент возврата займа.

Проект был запущен в 2019 году. Целевой сегмент рынка Smally — госзакупки небольшого объема по договорам поставки среди субъектов МСБ.

По собственным данным, за время работы на платформе было зарегистрировано более 1 тысячи инвесторов. Всего было профинансировано свыше 700 займов на сумму более 200 млн рублей. Также отмечается, что в истории платформы у заемщиков Smally не было ситуаций дефолтов. За последний год объем финансирования на платформе вырос более чем в 50 раз.

«Для нас потенциал платформы заключается не только в росте рынка краудлендинга и развитии альтернативных инвестиционных инструментов в России, но и в возможности внести свой вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, а также предпринимательской инициативы в стране», — отмечает Кленов.

По данным ЕГРЮЛ, на момент написания новости единственным учредителем и гендиректором ООО «Смартинвест» является Константин Иванов.

Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от 1 года до 5 лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ. В числе активов Altus Capital — доли в аптечной сети «36,6» и сети товаров для детей «Детский мир».

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