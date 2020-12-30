Altus Capital вложил 30 млн рублей в краундлендинговую платформу Smally

Инвестиционная группа Altus Capital в лице управляющего партнера Дмитрия Кленова приобрела долю в компании «Смартинвест» за 30 млн рублей. Последняя является оператором краудлендинговой платформы по финансированию госзакупок Smally. Об этом Rusbase сообщил представитель Altus Capital.
Средства будут направлены на визуальную доработку платформы, запуск новых продуктовых решений для инвесторов и заемщиков, расширение команды и маркетинг.
На платформе Smally заемщики, которые, как правило, являются представителями малого бизнеса, могут привлечь финансирование от инвесторов в течение одного дня по ставкам от 19% до 25% годовых — на срок до 4 месяцев и сумму до 10 млн рублей. Платформа зарабатывает комиссию от объема проинвестированных средств в момент возврата займа.
Проект был запущен в 2019 году. Целевой сегмент рынка Smally — госзакупки небольшого объема по договорам поставки среди субъектов МСБ.
По собственным данным, за время работы на платформе было зарегистрировано более 1 тысячи инвесторов. Всего было профинансировано свыше 700 займов на сумму более 200 млн рублей. Также отмечается, что в истории платформы у заемщиков Smally не было ситуаций дефолтов. За последний год объем финансирования на платформе вырос более чем в 50 раз.
«Для нас потенциал платформы заключается не только в росте рынка краудлендинга и развитии альтернативных инвестиционных инструментов в России, но и в возможности внести свой вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, а также предпринимательской инициативы в стране», — отмечает Кленов.
По данным ЕГРЮЛ, на момент написания новости единственным учредителем и гендиректором ООО «Смартинвест» является Константин Иванов.
Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от 1 года до 5 лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ. В числе активов Altus Capital — доли в аптечной сети «36,6» и сети товаров для детей «Детский мир».
Фото: Bankrx / Shutterstock
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