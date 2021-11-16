Экспериментальную вакцину от болезни Альцгеймера испытают на людях

Британские и немецкие ученые разработали экспериментальную вакцину от болезни Альцгеймера. Ее испытали на мышах и готовят к испытанию на людях. В случае успеха, говорят создатели, вакцину можно будет использовать для превентивной вакцинации.

Исследование создателей вакцины опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Группа немецких и британских ученых испытали экспериментальную вакцину на мышах. В результате у мышей, которые получили вакцину на ранних стадиях, не развивались симптомы деменции.

Вакцина создана на основе антитело TAP01. Оно мешает вредоносному белку амилоида кооперироваться, что и приводит к развитию болезни Альцгеймера. Традиционные методы лечения болезни направлены на уничтожение вредоносного белка.

Создатели вакцины в ближайшее время начнут клинические испытания на людях. По словам ученых, в случае успеха вакцину можно будет применять для лечения болезни Альцгеймера, а также для превентивной вакцинации.

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