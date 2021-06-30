Лейбл c Элджеем и Imanbek инвестировал 30 млн рублей в выпускника Sber500 сервис Amadei

Выпускник акселератора Sber500 музыкальный сервис Amadei привлек 30 млн рублей от лейбла Effective Records, на котором пишутся, в том числе, Элджей и обладатель Грэмми Imanbek. Основатель лейбла Кирилл Dzham получит 10% доли компании.

Выпускником акселератора «Сбера» Amadei стал месяц назад. С учетом инвестиций Effective Records объем привлеченных сервисом средств составил 280 млн рублей. CEO Amadei Бронислав Горбачев сказал, что после прохождения акселератора они посмотрели на свой проект шире.

«Мы усилили наши позиции на рынке США. Подписали соглашения с радиостанциями из США на ротацию треков наших артистов на еженедельной основе и искали партнера, который имел бы опыт работы с зарубежными рынками», – отметил Бронислав Горбачев.

Благодаря новому партнерству артисты Amadei получат доступ к практикам международного музыкального менеджмента и большему числу инструментов производства и продаж музыки, подчеркнули в пресс-службе «Сбера».

На лейбле Кирилла Dzham пишутся, в частности, Элджей, Swanky Tunes, LP, Rompasso, Slider & Magnit, а также единственный в СНГ обладатель премии Грэмми Imanbek.

«Amadei – это совершенно новый подход к услугам для артистов. В нашей работе мы используем все инструменты и методы, чтобы вывести платформу на новый уровень», – отметил CEO Effective Records Кирилл Dzham.

Сервис Amadei позволяет продвигать, лицензировать и монетизировать музыкальные композиции. Через него можно выкладывать треки на все стриминговые площадки мира, в том числе Apple Music и Spotify, сервис также продвигает творчество исполнителей через собственные инструменты.

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