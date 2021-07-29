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Калифорнийский AI-стартап AMAI привлек $600 тысяч от венчурного фонда NRG Ventures и клуба AngelsDesk

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Калифорнийский стартап AMAI с российскими корнями, специализирующийся на голосовых AI-технологиях, привлек $600 тысяч в ходе посевного раунда финансирования от нескольких российских и американских инвесторов. Организатором и соинвестором выступил фонд NRG Ventures, также в раунде принял участие основатель клуба AngelsDesk Сергей Дашков. Об этом сообщает пресс-служба NRG Ventures.

Калифорнийский AI-стартап AMAI привлек $600 тысяч от венчурного фонда NRG Ventures и клуба AngelsDesk

Источник на рынке сообщил RB.ru, что аналогичные компании на этой стадии были оценены от $8 до $15 млн.

AMAI была создана в США в 2019 году предпринимателями Павлом Осокиным и Максимом Балуевым. Стартап разработал технологию на базе искусственного интеллекта, воспроизводящую человеческий голос, неотличимый от настоящего и повторяющий все нюансы, включая эмоции.

Полученные средства планируется вложить в доработку продукта, в том числе на покупку прав на использование новых голосов, увеличение серверных мощностей, используемых нейросетью. Компания намерена обеспечить поддержку 10 языков, включая испанский, французский, немецкий, итальянский и другие, а также добавить функционал, позволяющий одним голосом синтезировать фразу на любом из поддерживаемых языков. 

Кроме того, инвестиционные средства пойдут на выход на новые рынки в США, Европу и Латинскую Америку. В планах у компании – стать крупнейшим игроком на рынке технологий text to speech в сегменте аудиокниг. 

«Мы можем научить нейросеть читать текст голосом любого человека. Представьте, что Ди Каприо не нужно будет дублировать Сергеем Буруновым, а можно будет озвучивать самим Ди Каприо. Наше решение может выполнять работу переводчика, актера озвучки, чтеца, сотрудника колл-центра, на любом из распространенных мировых языков так, что люди в 90% случаев вообще не смогут понять, где голос, сгенерированный алгоритмом, а где живой человек», — рассуждает основатель AMAI Павел Осокин.

NRG Ventures – американский фонд, основанный в 2021 году, который ориентирован на русскоязычных учредителей. NRG Ventures инвестируют в b2b и b2c стартапы в областях логистики, доставки, EdTech, HR от предпосевной до стадии А. Фонд был основан экс-топ-менеджером Fort Ross Ventures Романом Тяном и экс-топ-менеджером Mail.ru Group Андреем Табуринским.

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Фото: Pexels

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