США выдвинули антимонопольные законопроекты против Amazon, Apple, Facebook и Google

Законодатели США представили антимонопольные законопроекты, направленные на регулирование Amazon, Apple, Facebook и Google. Регуляторы считают, что компании злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке.

Пять законопроектов, представленных законодателями США, — результат более чем годового исследования конкуренции на цифровом рынке. Документы нацелены на так называемую «нерегулируемую власть» больших технологических компаний, пишет CNET.

В частности законопроекты предлагают запретить дискриминацию со стороны доминирующих платформ (Apple App Store, Google Play Store, все торговые площадки Amazon), не позволяя им руководствоваться собственными предпочтениями или «выбирать победителей и проигравших в интернете». Среди других предложений — запрет на приобретения, направленные на устранение угроз со стороны конкурентов или на укрепление рыночной власти онлайн-платформ.

В законопроекте также говорится о том, что платформам не стоит позволять использовать свой контроль над несколькими видами бизнеса, чтобы получить несправедливое преимущество и поставить конкурентов в невыгодное положение.

Законодатели также считают необходимым содействовать усилению онлайн-конкуренции за счет снижения барьеров для входа и снижения затрат для предприятий и потребителей при желании переключиться на услуги нового поставщика.

Amazon, Apple, Facebook и Google в совокупности влияют почти на все аспекты онлайн-жизни, а также на отрасль в целом, отмечают законодатели. В случае принятия законопроектов правительству будет легче разделить доминирующие компании и помешать им подавлять конкуренцию.

Председатель антимонопольного комитета Палаты представителей Дэвид Н. Чичиллин заявил, что законопроекты «уравнивают правила игры» и обеспечивают соблюдение правил в технологических компаниях. «Прямо сейчас нерегулируемые технологические монополии имеют слишком большую власть над нашей экономикой, — говорится в его пресс-релизе. — У них есть уникальная возможность выбирать победителей и проигравших, разрушать малый бизнес, повышать цены для потребителей и лишать людей работы».

«Big Tech злоупотребляет своим господством на рынке, чтобы подавлять конкурентов, подвергать цензуре речь и контролировать то, как мы видим и понимаем мир, — сказал член палаты представителей, республиканец Кен Бак. — Ничего не делать — это не вариант, мы должны действовать сейчас».

Все четыре технологических гиганта уже столкнулись с серьезными антимонопольными разбирательствами. Google — ответчик по трем крупным антимонопольным искам, включая инициированное Министерством юстиции США дело и жалобу от двухпартийной коалиции. Facebook ранее получила претензии со стороны Федеральной торговой комиссии и группы генеральных прокуроров штатов.

Совокупная рыночная стоимость Amazon, Apple, Facebook и Google превышает 6 триллионов долларов, отмечает Reuters. Пользовательская база Facebook, крупнейшей социальной сети в мире, равна примерно вместе взятому населению двух самых густонаселенных стран мира — Китаю и Индии. Amazon контролирует 38% онлайн-продаж в США, в то время как его ближайший конкурент — Walmart — всего лишь 6%. Apple App Store — мощный шлюз для разработчиков программного обеспечения, позволяющий найти аудиторию с огромной клиентской базой компании для iPhone и iPad. Google обрабатывает около 90% всех поисковых запросов в интернете.

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