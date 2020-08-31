Amazon получил статус авиаперевозчика для доставки посылок дронами

Корпорация в сфере розничной торговли Amazon получила разрешение от правительства США для доставки посылок беспилотниками. Для этого компании был присвоен статус авиаперевозчика. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании начать расширенное тестирование доставки посылок беспилотниками. Отмечается, что сертификация не означает немедленной массовой доставки грузов адресатам по воздуху. Но компания может начать оказывать эту услугу на коммерческой основе.

Ранее такое же разрешение получили UPS и Wing от Alphabet. Все сертифицированные на доставку грузов дронами компании еще должны устранить некоторые серьезные нормативные и технические препятствия, говорится в сообщении.

«Эта сертификация является важным шагом вперед и свидетельствует о доверии FAA к процедурам эксплуатации и безопасности Amazon в сфере автономной службы доставки дронов», — рассказывает вице-президент Amazon Дэвид Карбон.

Он добавил, что компания планирует осуществлять доставку посылок таким способом клиентам по всему миру. По словам Карбона, Amazon начнет тестирование доставки в ближайшее время. Для этого у компании имеется несколько испытательных площадок на северо-западе США и в близлежащем Ванкувере. Ранее также были осуществлены экспериментальные поставки в Великобританию.

В прошлом году Amazon представила свое семейство дронов MK27. По данным компании, они могут доставлять товары в пределах 12 километров от склада, достигать клиентов в течение 30 минут и перевозить посылки весом до 2,2 килограмм.

Фото: Amazon

Дрон имеет шестиугольную раму, взлетает и приземляется как вертолет. В воздухе он наклоняется и летит как самолет для большей эффективности, говорится в сообщении. Он содержит несколько датчиков и вычислительных систем, позволяющих ему безопасно приземлиться в доме.

Отмечается, что для получения сертификата компания документально оформила большой объем данных — от программ обучения пилотов до тестирования на наркотики. Также проводилась демонстрация работы перед инспекторами FAA.

Ожидается, что FAA составит окончательный набор правил для осуществления доставки посылок дронами к концу этого года. Среди прочего беспилотники должны будут транслировать свой идентификационный номер и местоположение, чтобы минимизировать риски терроризма или поражения самолетов.

На фоне новости об одобрении доставки дронами, акции Amazon выросли в цене более, чем на 2% до нового рекорда — $3495.

Фото: PAPA WOR / Shutterstock