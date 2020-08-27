Amazon выпустит фитнес-браслет, способный сканировать жировые отложения

Amazon выпустит фитнес-браслет и приложение Halo. Помимо стандартного набора функций для отслеживания физической активности, гаджет сможет сканировать жировые отложения и реагировать на изменение эмоций в голосе владельца. Об этом сообщает The Verge.

В отличие от Apple Watch или Fitbits, ремешок Amazon Halo не имеет экрана. Все данные будут передаваться в приложение на смартфоне.

Фото: The Verge

У Halo нет GPS, Wi-Fi или радио. Устройство оснащено акселерометром, датчиком температуры, пульсометром, двумя микрофонами, светодиодным индикатором и кнопкой для включения и выключения микрофонов.

Фото: The Verge

Гаджет не является медицинским прибором, сообщили изданию в Amazon. Таким образом, компания не предоставляла устройство для одобрения в FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Браслет будет стоить $99,99. Сейчас Amazon запустил программу раннего доступа по приглашениям с ценой $64,99. Отмечается, что сервис Halo — отдельный продукт, не входящий в платную программу подписок Amazon Prime.