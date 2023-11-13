Amazon Web Services оформила офисы для IT-специалистов в камерах бывшей тюрьмы

Amazon Web Services открыла офисный комплекс в нидерландской тюрьме де Копель 1901 года. Рабочие места IT‑специалистов разместили в переоборудованных под офисы камерах.
Один из работников компании опубликовал в X (бывший Twitter) видео с обзором комплекса.
«Новый офис Amazon в Нидерландах — это старая тюрьма», — написал он.
На опубликованном ролике видно общее помещение здания с куполообразным потолком, а также многочисленные двери в камеры вдоль стены с логотипом AWS, которые теперь служат входом в офисные помещения.
С 2016 года здание де Копель использовалось как убежище для сирийских беженцев. Рабочее пространство Amazon разместили на третьем этаже. Для некоторых сотрудников установили общие столы.
Летом Amazon прекратил работу своего маркетплейса приложений Amazon Appstore на территории Китая. В компании не указали причину этого решения.
Фото на обложке: Michael Vi /
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