Amazon увеличила долю в компании-конкуренте Tesla до 22%

Доля Amazon в производителе электромобилей Rivian – главном конкуренте Tesla – достигла 22%. Гигант рынка электронной коммерции купил еще около 2,5 млн акций Rivian. Компания несколько дней назад провели сверхуспешное IPO и привлекла $12 млрд.

Amazon приобрела около 2,5 млн акций Rivian на сумму $200 млн по цене IPO – $78 за одну ценную бумагу. Доля Amazon в производителе электромобилей достигла 22%.

Учитывая, что акции Rivian по данным на 12:20 мск 13 ноября торгуются по $129, а ее капитализация составляет $110,8 млрд, доля Amazon в денежном эквиваленте составляет около $20,5 млрд, или 158,3 млн акций, пишет Techcrunch.

В конце октября, до выхода Rivian на биржу, сообщалось, что Amazon владеет 20% акций компании.

Производитель электромобилей Rivian три дня назад провел IPO на Nasdaq. Компания привлекла около $12 млрд и вышла на биржу с оценкой $67 млрд. Публичное размещение Rivian стало самым успешным в США со времен IPO Facebook (Meta) в 2012 году и 6-ым по результативности за всю историю американского фондового рынка.

Накануне, 12 ноября, «СПБ Биржа» объявила, что вскоре начнет торги акциями производителя электромобилей Rivian.

Компания Rivian является убыточной. Techcrunch поясняет, что в третьем квартале Rivian выпустила всего 12 автомобилей. Учитывая капитализацию компании, ее стоимость составляет $10 млрд за единицу произведенной продукции за последний отчетный период.

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