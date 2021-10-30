Amazon владеет 20% акций производителя электрокаров Rivian

Amazon опубликовал отчет за третий квартал, по которому стало известно, что компания Джеффа Безоса владеет 20-процентной долей в американском производителе электрических автомобилей Rivian.

Об этом сообщает TechCrunch. В начале месяца Rivian подала заявку на IPO. В ходе публичного размещения акций производитель рассчитывает продать акции на сумму от $5 до $8 млрд и получить оценку в $80 млрд.

На данный момент компании удалось привлечь около $10,5 млрд от различных инвесторов, из которых $1,3 млрд были вложены Amazon. По данным источника, интернет-гигант недавно приобрел конвертируемые облигации Rivian на сумму $490 млн, которые после IPO превратятся в акции класса A.

Amazon является не только инвестором производителя электрокаров, но и клиентом. В сентябре 2019 года компании заключили соглашение о поставке 100 тысяч электрических фургонов для доставки. Контракт предусматривает выпуск 10 тысяч автомобилей для доставки к концу 2022 года.

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