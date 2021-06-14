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Amazon начала тестирования роботов для повышения безопасности сотрудников

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Amazon сделала ставку на повышение безопасности благодаря использованию роботов, пишет Engadget. Компания предложила использовать несколько ботов и другие технологии, призванные снизить нагрузку на сотрудников.

Amazon начала тестирования роботов для повышения безопасности сотрудников

Amazon тестирует три автономных робота, которые способны переносить предметы с минимальным вмешательством со стороны человека.

Робот Берт может свободно перемещаться по складу с тележками и товарами, Скутер — перевозит тележки как поезд, Кермит, более похожий на грузовой автомобиль, перевозит пустые коробки с сумками, используя магнитную ленту и бирки для навигации.

Компания рассчитывает ввести в эксплуатацию робота Скутер как минимум на одном объекте к концу 2021 года. Кермит проходит испытания одновременно на нескольких объектах

Amazon надеется, что проекты, связанные с роботизацией, и другие усилия в этом направлении помогут достичь цели по сокращению «регистрируемых инцидентов» в два раза к 2025 году.

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Роботизация может помочь Amazon снизить травматизм, пишет Engadget. Однако с другой стороны, компания может столкнуться с критикой из-за предпочтения технологий для улучшения условий труда вместо создания изменений в своей политике.

Ранее власти штата Нью-Йорк обвинили Amazon в пренебрежении безопасностью в период пандемии коронавируса.

Фото: Amazon

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