Amazon начала тестирования роботов для повышения безопасности сотрудников

Amazon сделала ставку на повышение безопасности благодаря использованию роботов, пишет Engadget. Компания предложила использовать несколько ботов и другие технологии, призванные снизить нагрузку на сотрудников.

Amazon тестирует три автономных робота, которые способны переносить предметы с минимальным вмешательством со стороны человека.

Робот Берт может свободно перемещаться по складу с тележками и товарами, Скутер — перевозит тележки как поезд, Кермит, более похожий на грузовой автомобиль, перевозит пустые коробки с сумками, используя магнитную ленту и бирки для навигации.

Компания рассчитывает ввести в эксплуатацию робота Скутер как минимум на одном объекте к концу 2021 года. Кермит проходит испытания одновременно на нескольких объектах

Amazon надеется, что проекты, связанные с роботизацией, и другие усилия в этом направлении помогут достичь цели по сокращению «регистрируемых инцидентов» в два раза к 2025 году.

Роботизация может помочь Amazon снизить травматизм, пишет Engadget. Однако с другой стороны, компания может столкнуться с критикой из-за предпочтения технологий для улучшения условий труда вместо создания изменений в своей политике.

Ранее власти штата Нью-Йорк обвинили Amazon в пренебрежении безопасностью в период пандемии коронавируса.

Фото: Amazon