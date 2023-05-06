Amazon незаметно приобрел движок поиска аудиоконтента Snackable AI

Американский гигант электронной коммерции Amazon без лишнего шума приобрел движок обнаружения аудиоконтента Snackable AI. Соглашение было достигнуто еще в декабре 2022 года, а теперь штат Snackable AI полностью влился в Amazon Music для работы над существующими проектами подкастов. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Основатель и генеральный директор Snackable AI Мари Йоллер возглавила направление развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в Amazon Music, пишет TechCrunch.

Стартап с эстонскими корнями основан в 2018 году и специализируется на поиске аудиоконтента на основе искусственного интеллекта. Система позволяет быстро и с учетом контексте находить тематические фрагменты в аудиозаписях и показывать в выдаче их краткие обзоры.

В профиле основательницы на LinkedIn (сеть заблокирована в РФ и внесена в реестр запрещенной информации) говорится, что Snackable AI присоединился к Amazon, «чтобы продолжать внедрять инновации и изучать новые возможности ради клиентов Amazon Music Podcasts».

Перед сделкой, как напоминает Crunchbase, Snackable AI привлек финансирование в размере $3,1 млн.

Amazon же добавил подкасты на свою музыкальную платформу в 2020 году и с тех пор постоянно развивает предложение и добавляет новые функции. В ноябре прошлого года компания сделала многие популярные подкасты в своем сервисе доступными без рекламы для пользователей Prime.

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