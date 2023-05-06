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Amazon незаметно приобрел движок поиска аудиоконтента Snackable AI

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Американский гигант электронной коммерции Amazon без лишнего шума приобрел движок обнаружения аудиоконтента Snackable AI. Соглашение было достигнуто еще в декабре 2022 года, а теперь штат Snackable AI полностью влился в Amazon Music для работы над существующими проектами подкастов. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Amazon незаметно приобрел движок поиска аудиоконтента Snackable AI

Основатель и генеральный директор Snackable AI Мари Йоллер возглавила направление развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в Amazon Music, пишет TechCrunch.

Стартап с эстонскими корнями основан в 2018 году и специализируется на поиске аудиоконтента на основе искусственного интеллекта. Система позволяет быстро и с учетом контексте находить тематические фрагменты в аудиозаписях и показывать в выдаче их краткие обзоры.

В профиле основательницы на LinkedIn (сеть заблокирована в РФ и внесена в реестр запрещенной информации) говорится, что Snackable AI присоединился к Amazon, «чтобы продолжать внедрять инновации и изучать новые возможности ради клиентов Amazon Music Podcasts».

Перед сделкой, как напоминает Crunchbase, Snackable AI привлек финансирование в размере $3,1 млн.

Amazon же добавил подкасты на свою музыкальную платформу в 2020 году и с тех пор постоянно развивает предложение и добавляет новые функции. В ноябре прошлого года компания сделала многие популярные подкасты в своем сервисе доступными без рекламы для пользователей Prime. 

Фото на обложке: Unsplash

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