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Amazon одобрила сплит и выкуп акций на $10 млрд

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская компания Amazon одобрила сплит и выкуп акций на $10 млрд. Компания разделит свои акции на 20, что сделает их доступнее для инвесторов. Это первое разделение с 1999 года и четвертое с момента IPO Amazon в 1997 году.

Amazon одобрила сплит и выкуп акций на $10 млрд

Акционеры должны одобрить сплит на ежегодном собрании 25 мая. Это позволит акционерам, зарегистрированным на момент закрытия реестра 27 мая, получить 19 новых акций, передает телеканал CNBC.

По текущей цене стоимость акции составила бы $139. Планируется, что торги начнутся с поправкой на дробление 6 июня.

Совет директоров одобрил выкуп акций на сумму до $10 млрд. Эта программа выкупа заменяет предыдущее одобрение от 2016 года на $5 млрд, когда  Amazon выкупила акции на $2,12 млрд. Новая программа не имеет определенного срока действия, выкуп акций будет происходить по мере необходимости.

Летом прошлого года стоимость активов основателя Amazon Джеффа Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на $8,44 млрд и достигла $211. Это произошло после сообщений об аннулировании контрактов Пентагона с Microsoft. 

Джефф Безос 5 июля официально покинул должность генерального директора Amazon – спустя ровно 27 лет со дня основания компании. Он останется председателем правления и будет владеть 10% акций Amazon.

Фото на обложке: Casimiro PT / Shutterstock

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