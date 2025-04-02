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Amazon в последний момент выступила с предложением купить TikTok — NYT

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Компания Amazon отправила заявку на покупку TikTok в преддверии истечения срока действия отсрочки по запрету приложения в США, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, письмо с заявкой компания адресовала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику.
Amazon в последний момент выступила с предложением купить TikTok — NYT
  1. Новости

Amazon станет самым серьезным претендентом на покупку TikTok, к которому также проявляли интерес миллиардер Фрэнк Маккорт и технологический предприниматель Джесси Тинсли, пишет NYT. В Amazon отказались от комментариев газете, в TikTok на просьбу о комментарии NYT оперативно не ответили.

Ранее Amazon пыталась создать в своем приложении платформу-аналог TikTok под названием Inspire, однако ей не удалось достичь успехов в привлечении покупателей, напоминает газета. В середине февраля компания удалила платформу из своего приложения.

  • 19 января 2025 года вступил в силу закон о запрете TikTok на территории США, если китайский владелец приложения ByteDance не продаст свой американский бизнес местным инвесторам.
  • На следующий день Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, подписал указ, который отложил введение ограничения на 75 дней. Действие отсрочки завершится 5 апреля. Джей Ди Вэнс сообщил, что надеется, что продление отсрочки не понадобится.

Фото на обложке: Steve Tritton / Shutterstock

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