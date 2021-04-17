Amazon потратит $465 млн на создание первого сезона сериала «Властелин колец»

Производство сериала «Властелина колец» будет стоить для Amazon один миллиард долларов. Затраты на первый сезон оцениваются в 465 миллионов долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

Стоимость производства указана в официальных документах, представленных компанией в Новой Зеландии — месте съемок. Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш сказал, что сериал будет «самым масштабным из когда-либо созданных».

Ожидается, что всего будет создано пять сезонов сериала. Производство каждого сезона «Игры престолов» для HBO обходится примерно в 100 миллионов долларов — это в четыре раза меньше, чем заявленная стоимость первого сезона амазонского «Властелина колец», отмечает Hollywood Reporter. Однако возможно, что стоимость производства следующих сезонов будет меньше, поскольку большинство затрат могут быть сделаны в начале.

Amazon приобрела телевизионные права на произведение «Властелин колец» в 2017 году. Стоимость сделки составила 250 миллионов долларов.

Действие нового сериала будет происходить за тысячи лет до развития основных сюжетных линий, которые зрители наблюдали в романах и фильмах «Хоббит» и «Властелин колец». Согласно официальному описанию, в шоу будут представлены как знакомые, так и новые персонажи, а также «величайший злодей, который когда-либо исходил из-под пера Толкина».

Работа над производством сериала уже началась. Официальную дату премьеры не называли, однако глава Amazon Studios Дженнифер Салке в 2018 году говорила, что компания надеется на выход сериала в эфир в 2021 году.

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Фото: Barbora Martinakova / Shutterstock