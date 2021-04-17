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Amazon потратит $465 млн на создание первого сезона сериала «Властелин колец»

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Производство сериала «Властелина колец» будет стоить для Amazon один миллиард долларов. Затраты на первый сезон оцениваются в 465 миллионов долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

Amazon потратит $465 млн на создание первого сезона сериала «Властелин колец»

Стоимость производства указана в официальных документах, представленных компанией в Новой Зеландии — месте съемок. Министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш сказал, что сериал будет «самым масштабным из когда-либо созданных».

Ожидается, что всего будет создано пять сезонов сериала. Производство каждого сезона «Игры престолов» для HBO обходится примерно в 100 миллионов долларов — это в четыре раза меньше, чем заявленная стоимость первого сезона амазонского «Властелина колец», отмечает Hollywood Reporter. Однако возможно, что стоимость производства следующих сезонов будет меньше, поскольку большинство затрат могут быть сделаны в начале.

Amazon приобрела телевизионные права на произведение «Властелин колец» в 2017 году. Стоимость сделки составила 250 миллионов долларов.

Действие нового сериала будет происходить за тысячи лет до развития основных сюжетных линий, которые зрители наблюдали в романах и фильмах «Хоббит» и «Властелин колец». Согласно официальному описанию, в шоу будут представлены как знакомые, так и новые персонажи, а также «величайший злодей, который когда-либо исходил из-под пера Толкина».

Работа над производством сериала уже началась. Официальную дату премьеры не называли, однако глава Amazon Studios Дженнифер Салке в 2018 году говорила, что компания надеется на выход сериала в эфир в 2021 году.

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Фото: Barbora Martinakova / Shutterstock

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