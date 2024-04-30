Как составить требования к функционалу продукта с помощью инструмента User Story Map

Что такое User Story Map и для чего он нужен? Продакт-менеджер «Альфа-Банка» Ярослав Муромцев рассказывает об особенностях, преимуществах и недостатках фреймворка. Кроме того, эксперт на практическом примере объясняет, как применять этот инструмент.

Что такое User Story Map

User Story Map (карта пользовательских историй или USM) — это визуальное представление последовательности пользовательских действий относительно продукта. Он помогает команде визуализировать общую картину, понять и организовать требования к продукту на основе User Flow (пути пользователя) и приоритетов бизнеса.

Методика User Story Mapping была разработана Джеффом Паттоном и впервые представлена широкой публике в 2005 году в статье в журнале Better Software. Он описал подход к планированию историй, который стал основой для методики User Story Mapping.

Этот метод был разработан как способ улучшить понимание функциональности системы, выявить пробелы и недочеты в бэклоге, а также эффективно планировать релизы, которые приносят ценность пользователям и бизнесу с каждым выпуском.

USM состоит из нескольких уровней, которые включают Epics (эпики — широкие категории функциональности), User Stories (пользовательские истории — конкретные функциональные требования) и User Tasks (пользовательские задачи — шаги для выполнения пользовательских историй).

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Почему User Story Mapping эффективен?

Использование USM в планировании и разработке продуктов предлагает множество преимуществ, которые могут значительно улучшить качество конечного продукта и оптимизировать процесс разработки. Вот некоторые из них:

Понимание продукта. USM обеспечивает комплексное видение всего продукта, позволяя команде видеть, как отдельные функции сочетаются для создания цельного пользовательского опыта.

USM обеспечивает комплексное видение всего продукта, позволяя команде видеть, как отдельные функции сочетаются для создания цельного пользовательского опыта. Ориентация на пользователя. Акцент на пользовательских историях помогает команде сосредоточиться на задачах конечных пользователей, обеспечивая разработку продукта, который достигнет product market fit (соответствие продукта ожиданиям аудитории и рынка).

Акцент на пользовательских историях помогает команде сосредоточиться на задачах конечных пользователей, обеспечивая разработку продукта, который достигнет product market fit (соответствие продукта ожиданиям аудитории и рынка). Коммуникация в команде. USM служит общим языком для всех участников продукта, от разработчиков до стейкхолдеров.

USM служит общим языком для всех участников продукта, от разработчиков до стейкхолдеров. Приоритизация разработки и гибкость в планировании. Благодаря визуализации пользовательских историй и их приоритетности, команда может сосредоточить внимание на создании наибольшей ценности для пользователя. А также гибко подходить к планированию релизов и адаптироваться к изменяющимся условиям без потери общей картины продукта.

Благодаря визуализации пользовательских историй и их приоритетности, команда может сосредоточить внимание на создании наибольшей ценности для пользователя. А также гибко подходить к планированию релизов и адаптироваться к изменяющимся условиям без потери общей картины продукта. Эффективное масштабирование. USM облегчает масштабирование продукта, предоставляя четкое видение того, как новые функции вписываются в общую структуру и влияют на пользовательский опыт.

Несмотря на плюсы методологии User Story Mapping, существует также и ряд недостатков, которые нужно понимать прежде, чем внедрять этот инструмент в свои производственные процессы. Ключевые недостатки следующие:

USM подходит не для всех типов проектов. Некоторые проекты могут быть сложными декомпозиции на пользовательские истории и состоять в основном из технических задач, не имеющих прямого влияния на пользовательский опыт.

Некоторые проекты могут быть сложными декомпозиции на пользовательские истории и состоять в основном из технических задач, не имеющих прямого влияния на пользовательский опыт. Поддержка актуальности USM может потребовать значительного времени и усилий, особенно в больших активно развивающихся продуктах.

особенно в больших активно развивающихся продуктах. USM может оказаться сложным для внедрения в команды, незнакомые с Agile-принципами и методикой User Story Mapping.

Ключевое отличие USM от традиционной документации заключается в гибкости подхода. Поэтому USM — это артефакт документации в рамках Agile-методологий разработки. Традиционные методы управления требованиями обычно описывают проект целиком и больше подходят для Waterfall подхода.

При этом User Story Map все еще остается эффективным инструментом для подготовки качественных требований к продукту. Даже при реализации крупных проектов, USM можно использовать как часть PRD, описывающую пользовательский опыт (Product Requirements Document или документ, описывающий требования к продукту).

Как создать User Story Map: пошаговое руководство

Рассмотрим процесс создания USM на примере интернет-магазина. Сначала для обеспечения эффективности процесса нужно подобрать хороший инструмент для работы с USM. Я предпочитаю использовать Miro со стандартным шаблоном User Story Map.

Также есть альтернативы, такие как Mural и другие, но они выглядят менее эффективными, так как их шаблоны USM не поддерживают автоматическое масштабирование. Это важная функция, которая позволяет менеджеру продукта сконцентрироваться на основной задаче — подготовке качественных требований к продукту.

Далее необходимо приступить к самой разработке карты пользовательских историй.

Первым этапом нужно отразить на карте общую структуру пользовательского пути, указав эпики. Эпики — это крупные функциональности, которые включают в себя несколько связанных пользовательских историй.

Зафиксированные эпики помогут сформировать общее понимание продукта и убедиться, что все взаимосвязи учтены в требованиях. Таким образом вы построите «скелет» своего продукта, который дальше будет заполняться «мясом».

Следующим этапом формируются пользовательские истории. Общепринятая формулировка User Stories выглядит следующим образом: «Как <роль>, я хочу иметь возможность <сделать что-то>, чтобы <получить определенный результат>».

Вот несколько примеров:

Как покупатель, я хочу просматривать каталог товаров, чтобы выбрать интересующие меня продукты.

Как покупатель, я хочу видеть детали товаров, чтобы узнать больше о продукте перед покупкой.

Как покупатель, я хочу добавлять товары в корзину, чтобы сформировать заказ.

Как покупатель, я хочу просматривать и изменять содержимое корзины перед оформлением заказа.

Как покупатель, я хочу легко оформлять заказ, чтобы быстро завершить покупку.

Как покупатель, я хочу получать подтверждение оформления заказа, чтобы быть уверенным в его успешном завершении.

Далее пользовательские истории разбиваются на конкретные задачи. Обычно это самостоятельные независимые друг от друга функциональности. Приведу пример декомпозиции пользовательской истории «Как покупатель, я хочу просматривать каталог товаров, чтобы выбрать интересующие меня продукты»:

Показывать список категорий товаров;

Показывать товары в выбранной категории;

Реализовать функцию поиска товаров по названию;

Реализовать фильтры по цене и популярности;

Ввести виртуального помощника для подбора товаров;

Добавить видео обзоры на страницу товара;

Внедрить AR-примерку товаров.

Декомпозируем все наши пользовательские истории на задачи и заполним User Story Map.

Получился достаточно крупный USM. Такой большой объем работы нельзя выполнить сразу. К тому же, продакт-менеджер стремится к минимальному time to market. Поэтому необходимо приоритизировать задачи для команды, выделить MVP, следующий релиз, а остальное положить в бэклог.

На примере той же user story разобьем задачи по релизам:

MVP:

Показывать список категорий товаров;

Показывать товары в выбранной категории.

Следующий релиз:

Реализовать функцию поиска товаров по названию;

Реализовать фильтры по цене и популярности.

Бэклог:

Ввести виртуального помощника для подбора товаров;

Добавить видео обзоры на страницу товара;

Внедрить AR-примерку товаров.

Приоритизируем таким же образом все остальные пользовательские истории.

Наш USM готов к тому, чтобы брать его в оценку и далее в работу. Оценку можно произвести там же в Miro с помощью встроенного инструмента Poker Planning.

По итогам оценки, если некоторые задачи оказались более трудоемкими, чем предполагалось, можно провести новый этап приоритизации и выделить менее приоритетные в следующий релиз.

Применение User Story Map на практике: кейс из опыта

В процессе работы я столкнулся с отсутствием в моих командах разработки единого стандарта требований к продукту, а также сложностями в декомпозиции и оценке задач и последующем планировании работы по спринтам. В этот момент я решил внедрить USM как ключевой фреймворк для подготовки требований.

Чтобы USM стал частью производственного процесса, пришлось пройти несколько этапов:

Понять, как «приземлить» фреймворк на существующие производственные процессы компании. Так как я работал в корпорации, использовать Agile-методологии зачастую оказывалось достаточно непросто, потому что существует огромное количество других команд, которые придерживаются de-facto waterfall подхода. Вторым шагом нужно было познакомить команды с концепцией User Story Mapping и подчеркнуть ее ценность для улучшения процессов разработки. Я организовал серию мастер-классов и рабочих сессий, чтобы демонстрировать принципы работы с USM, обучая команды тому, как создавать и использовать карты пользовательских историй. После введения команд в курс дела, я сконцентрировался на перестройке внутренних процессов. Это требовало от команд отхода от привычного ожидания полностью сформированных требований и перехода к активному участию в разработке карт пользовательских историй. Мы начали регулярно собираться для обсуждения и обновления USM, вовлекая в процесс всех участников команд разработки.

Внедрение User Story Mapping оказалось непростой задачей. Тем не менее, преодолев начальные трудности и сопротивление изменениям, мы смогли значительно улучшить наши процессы. Команды стали лучше понимать цели и задачи продукта, а также более эффективно декомпозировать, оценивать и приоритизировать задачи.

Это положительно сказалось на производительности и сделало процесс разработки более гибким и адаптивным. В конечном итоге усилия оправдали себя, и мы достигли значительного прогресса в разработке продукта, улучшив взаимодействие внутри команд.

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Как получить максимум

Начните с целей. Определите ключевые бизнес-цели и задачи пользователя, которые должен решить ваш продукт. Это поможет сосредоточиться на создании ценности для пользователя.

Определите ключевые бизнес-цели и задачи пользователя, которые должен решить ваш продукт. Это поможет сосредоточиться на создании ценности для пользователя. Вовлекайте команду. User Story Mapping должен быть коллаборативным процессом. Привлеките в процесс разработки всех участников команды, включая разработчиков, дизайнеров, аналитиков.

User Story Mapping должен быть коллаборативным процессом. Привлеките в процесс разработки всех участников команды, включая разработчиков, дизайнеров, аналитиков. Используйте визуализацию. Визуальное представление помогает команде и вам лучше понять структуру продукта, его функциональные возможности и приоритеты разработки.

Визуальное представление помогает команде и вам лучше понять структуру продукта, его функциональные возможности и приоритеты разработки. Определяйте приоритеты. Используйте карту для определения приоритетов разработки. Сосредоточьтесь на функциях, которые принесут максимальную ценность пользователям на ранних этапах.

Используйте карту для определения приоритетов разработки. Сосредоточьтесь на функциях, которые принесут максимальную ценность пользователям на ранних этапах. Оставляйте акцент на важном. Избегайте создания слишком детализированных карт, которые могут сбивать с толку и затруднять понимание общей картины.

Избегайте создания слишком детализированных карт, которые могут сбивать с толку и затруднять понимание общей картины. Динамично обновляйте карту. User Story Map должен быть живым документом, который регулярно обновляется в соответствии с полученной обратной связью от пользователей и изменениями в продукте.

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