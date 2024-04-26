Что такое себестоимость продукции и как ее рассчитать

Установить цены на товары и услуги можно после расчета их себестоимости. Это основной параметр, влияющий на доходность бизнеса и определяющий конкурентоспособность компании.
Что входит в себестоимость, какой она бывает, как ее правильно рассчитать и как снизить — читайте в материале.
Содержание
- Что такое себестоимость
- Основные виды себестоимости
- Почему полезно знать себестоимость
- Какие факторы влияют на себестоимость
- Как рассчитать себестоимость продукта
- Как снизить себестоимость
- Почему себестоимость меняется
Что такое себестоимость
Термин обозначает полную совокупность затрат, которые несет компания при производстве товаров, оказании услуг, создании нематериальных ценностей.
В большинстве случаев себестоимость включает расходы на:
- сырье, материалы, комплектующие,
- электроэнергию и топливо,
- амортизационные платежи,
- заработную плату,
- социальные отчисления,
- рекламные и маркетинговые расходы,
- логистику и так далее.
В зависимости от сферы бизнеса список статей, входящих в себестоимость, меняется. Например, транспортное предприятие, кроме стоимости топлива, заработной платы водителей и так далее, включает в нее расходы по страховкам каско и ОСАГО.
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В банковской сфере в себестоимость услуг входят затраты на выпуск кредитных и дебетовых карт, кредиты в Центральном Банке России, вклады в других финансовых организациях, инвестиции в акции и прочие ценные бумаги.
Основные виды себестоимости
Себестоимость бывает:
- Цеховая. Включает прямые издержки всех цехов, связанные с выпуском продукции. Входит в полную себестоимость и применяется во внутреннем анализе и управлении расходами.
- Производственная. Ее формируют косвенные расходы (на управление, амортизацию, аренду) и цеховая себестоимость (прямые издержки).
- Полная. Состоит из суммы производственной себестоимости, расходов на реализацию продукции и непроизводственных затрат.
По моменту расчета себестоимость может быть:
- Плановая. Рассчитывается заранее для установленного временного промежутка, чтобы предварительно сформировать бюджет, контролировать расходы, повышать эффективность принимаемых решений.
- Фактическая. Можно рассчитать по текущим расходам. Фактическую себестоимость сравнивают с плановой, чтобы определить эффективность работы предприятия.
- Нормативная. Применяют в организациях, где учет расходов и расчет себестоимости ведется по нормам.
Почему полезно знать себестоимость
Рассчитывать полную себестоимость нужно для следующих целей:
- Определить окончательную цену товара, работы, услуги. Предпринимателю нужно убедиться, что цена покрывает издержки и приносит прибыль. Точно рассчитанная производственная себестоимость помогает определить позиционирование и конкурировать на рынке.
- Контролировать расходы. Постатейный расчет полной себестоимости помогает выделить затраты, которые можно снизить. Например, договориться с поставщиками об уменьшении отпускных цен на сырье и материалы или отказаться от премий.
- Оценить продуктивность бизнеса. Сравнивая запланированную полную себестоимость с фактической, можно определить, какое направление прибыльно, а какое — убыточно. Если товар не имеет спроса, но требует больших расходов, его можно вывести из производства.
Какие факторы влияют на себестоимость
Существует ряд факторов, которые влияют на себестоимость изготовленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. К внешним относятся:
- Экономическая ситуация в стране. Любые колебания в финансовой системе влияют на изменение себестоимости продукции. Например, увеличение налогов ведет к ее росту, а уменьшение ставок по кредитам — к снижению.
- Уровень инфляции. Повышение цен на товары, услуги, работы отрицательно сказывается на себестоимости.
- Технический прогресс. Внедрение новых технологий меняет величину затрат на единицу продукции. Чем новее оборудование на предприятии, тем меньше оно расходует энергии, трудовых ресурсов.
- Конкуренция. Если на рынке много аналогов производимой продукции, бизнес должен строго ограничивать ее себестоимость.
- География. Чем удаленнее от основных транспортных магистралей предприятие, тем выше издержки на доставку сырья и материалов, комплектующих, вывоз готовой продукции и так далее.
К внутренним факторам относят показатели, на которые бизнес может влиять непосредственно или косвенно. Выделим основные:
- Производительность труда. Внедрение новых технологий, развитие изобретательства и рационализации, инвестиции в автоматизацию производства снижают трудозатраты вместе с себестоимостью продукции.
- Повышение продуктивности управления расходами. К таким мероприятиям относятся разработка новых бизнес-процессов, автоматизация административных функций, переход на прямые продажи товаров и так далее.
- Контроль качества производимой продукции и выполняемых работ. Уменьшение брака и оптимизация технологического оборудования положительно влияют на себестоимость.
- Реклама и продвижение. Правильно построив воронку продаж, можно повысить доходность бизнеса при невысоких расходах на маркетинг.
- Ассортимент выпускаемых товаров. Его изменение в любую сторону приводит к росту или снижению себестоимости отдельной единицы продукции.
- Мотивация персонала. Сотрудники, заинтересованные в результате своего труда, лучше выполняют свои обязанности. Меньше брака и простоев — ниже себестоимость.
Как рассчитать себестоимость продукта
Чтобы рассчитать себестоимость, нужно определить следующие статьи расходов:
- производственные, которые включают сырьё, ресурсы, зарплаты, бюджетные отчисления и так далее;
- коммерческие, связанные с продажами, упаковкой, маркировкой, логистикой и тому подобным.
Затем их нужно сложить. В результате получится полная себестоимость продукции.
Плановую себестоимость можно рассчитать двумя способами:
- по установленным в компании нормативам;
- по отчетным данным за прошлый финансовый период.
Как снизить себестоимость
Существует несколько способов снижения себестоимости на производстве.
Первый — увеличить объем выпускаемых товаров. В этом случае переменные производственные расходы (затраты на материалы и сырьё, зарплата рабочих) будут расти пропорционально выпущенным товарам, но при этом снизятся постоянные расходы (арендные платежи, общецеховые энергозатраты, стоимость ремонта) в расчете на единицу продукции.
Второй путь — повысить производительность труда. Сделать это можно 2 путями:
- увеличить интенсивность труда, повысив мотивацию сотрудников;
- нарастить производительность через модернизацию производства.
Следующий шаг — это контроль спроса и коррекция предложения. Эти показатели нестабильны и зависят от разных факторов. Чтобы правильно выстроить производственный план и выпустить такое количество товаров, которое раскупят, проводят маркетинговые исследования рынка.
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Большое влияние на себестоимость оказывают закупочные цены на сырье и материалы, а также их доставка к месту производства. Снизить затраты по этим статьям можно следующим образом:
- найти новых поставщиков или договориться с действующими о снижении цены или бонусах за покупку;
- сократить транспортные расходы на доставку со склада продавца.
Оптимизация технологических процессов и внедрение энергосберегающих технологий тоже влияет на себестоимость. Этот способ более трудоемкий, чем остальные, поскольку требует исследований и экспериментов с производственным оборудованием. Однако по экономическому эффекту он может превзойти другие методы.
Почему себестоимость меняется
Себестоимость — это совокупность затрат, и если они растут или сокращаются, она корректируется.
Изменения могут быть вызваны и внешними, и внутренними факторами. Например, при увеличении цен на сырье и комплектующие, тарифов на электроэнергию, при повышении заработной платы сотрудникам производственные издержки растут.
Если на предприятии устанавливают новое оборудование, внедряют технологии энергосбережения, находят поставщиков с низким ценами, то расходы на изготовление товаров уменьшаются.
Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio /
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