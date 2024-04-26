Что такое себестоимость продукции и как ее рассчитать

Что входит в себестоимость, какой она бывает, как ее правильно рассчитать и как снизить — читайте в материале.

Установить цены на товары и услуги можно после расчета их себестоимости. Это основной параметр, влияющий на доходность бизнеса и определяющий конкурентоспособность компании.

Содержание

Что такое себестоимость

Термин обозначает полную совокупность затрат, которые несет компания при производстве товаров, оказании услуг, создании нематериальных ценностей.

В большинстве случаев себестоимость включает расходы на:

сырье, материалы, комплектующие,

электроэнергию и топливо,

амортизационные платежи,

заработную плату,

социальные отчисления,

рекламные и маркетинговые расходы,

логистику и так далее.

В зависимости от сферы бизнеса список статей, входящих в себестоимость, меняется. Например, транспортное предприятие, кроме стоимости топлива, заработной платы водителей и так далее, включает в нее расходы по страховкам каско и ОСАГО.

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В банковской сфере в себестоимость услуг входят затраты на выпуск кредитных и дебетовых карт, кредиты в Центральном Банке России, вклады в других финансовых организациях, инвестиции в акции и прочие ценные бумаги.

Основные виды себестоимости

Себестоимость бывает:

Цеховая. Включает прямые издержки всех цехов, связанные с выпуском продукции. Входит в полную себестоимость и применяется во внутреннем анализе и управлении расходами.

Включает прямые издержки всех цехов, связанные с выпуском продукции. Входит в полную себестоимость и применяется во внутреннем анализе и управлении расходами. Производственная. Ее формируют косвенные расходы (на управление, амортизацию, аренду) и цеховая себестоимость (прямые издержки).

Ее формируют косвенные расходы (на управление, амортизацию, аренду) и цеховая себестоимость (прямые издержки). Полная. Состоит из суммы производственной себестоимости, расходов на реализацию продукции и непроизводственных затрат.

По моменту расчета себестоимость может быть:

Плановая. Рассчитывается заранее для установленного временного промежутка, чтобы предварительно сформировать бюджет, контролировать расходы, повышать эффективность принимаемых решений.

Рассчитывается заранее для установленного временного промежутка, чтобы предварительно сформировать бюджет, контролировать расходы, повышать эффективность принимаемых решений. Фактическая. Можно рассчитать по текущим расходам. Фактическую себестоимость сравнивают с плановой, чтобы определить эффективность работы предприятия.

Можно рассчитать по текущим расходам. Фактическую себестоимость сравнивают с плановой, чтобы определить эффективность работы предприятия. Нормативная. Применяют в организациях, где учет расходов и расчет себестоимости ведется по нормам.

Почему полезно знать себестоимость

Рассчитывать полную себестоимость нужно для следующих целей:

Определить окончательную цену товара, работы, услуги. Предпринимателю нужно убедиться, что цена покрывает издержки и приносит прибыль. Точно рассчитанная производственная себестоимость помогает определить позиционирование и конкурировать на рынке.

Контролировать расходы. Постатейный расчет полной себестоимости помогает выделить затраты, которые можно снизить. Например, договориться с поставщиками об уменьшении отпускных цен на сырье и материалы или отказаться от премий.

Оценить продуктивность бизнеса. Сравнивая запланированную полную себестоимость с фактической, можно определить, какое направление прибыльно, а какое — убыточно. Если товар не имеет спроса, но требует больших расходов, его можно вывести из производства.

Какие факторы влияют на себестоимость

Существует ряд факторов, которые влияют на себестоимость изготовленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. К внешним относятся:

Экономическая ситуация в стране. Любые колебания в финансовой системе влияют на изменение себестоимости продукции. Например, увеличение налогов ведет к ее росту, а уменьшение ставок по кредитам — к снижению.

Любые колебания в финансовой системе влияют на изменение себестоимости продукции. Например, увеличение налогов ведет к ее росту, а уменьшение ставок по кредитам — к снижению. Уровень инфляции. Повышение цен на товары, услуги, работы отрицательно сказывается на себестоимости.

Повышение цен на товары, услуги, работы отрицательно сказывается на себестоимости. Технический прогресс. Внедрение новых технологий меняет величину затрат на единицу продукции. Чем новее оборудование на предприятии, тем меньше оно расходует энергии, трудовых ресурсов.

Внедрение новых технологий меняет величину затрат на единицу продукции. Чем новее оборудование на предприятии, тем меньше оно расходует энергии, трудовых ресурсов. Конкуренция. Если на рынке много аналогов производимой продукции, бизнес должен строго ограничивать ее себестоимость.

Если на рынке много аналогов производимой продукции, бизнес должен строго ограничивать ее себестоимость. География. Чем удаленнее от основных транспортных магистралей предприятие, тем выше издержки на доставку сырья и материалов, комплектующих, вывоз готовой продукции и так далее.

К внутренним факторам относят показатели, на которые бизнес может влиять непосредственно или косвенно. Выделим основные:

Производительность труда. Внедрение новых технологий, развитие изобретательства и рационализации, инвестиции в автоматизацию производства снижают трудозатраты вместе с себестоимостью продукции.

Внедрение новых технологий, развитие изобретательства и рационализации, инвестиции в автоматизацию производства снижают трудозатраты вместе с себестоимостью продукции. Повышение продуктивности управления расходами. К таким мероприятиям относятся разработка новых бизнес-процессов, автоматизация административных функций, переход на прямые продажи товаров и так далее.

К таким мероприятиям относятся разработка новых бизнес-процессов, автоматизация административных функций, переход на прямые продажи товаров и так далее. Контроль качества производимой продукции и выполняемых работ. Уменьшение брака и оптимизация технологического оборудования положительно влияют на себестоимость.

Уменьшение брака и оптимизация технологического оборудования положительно влияют на себестоимость. Реклама и продвижение. Правильно построив воронку продаж, можно повысить доходность бизнеса при невысоких расходах на маркетинг.

Правильно построив воронку продаж, можно повысить доходность бизнеса при невысоких расходах на маркетинг. Ассортимент выпускаемых товаров. Его изменение в любую сторону приводит к росту или снижению себестоимости отдельной единицы продукции.

Его изменение в любую сторону приводит к росту или снижению себестоимости отдельной единицы продукции. Мотивация персонала. Сотрудники, заинтересованные в результате своего труда, лучше выполняют свои обязанности. Меньше брака и простоев — ниже себестоимость.

Как рассчитать себестоимость продукта

Чтобы рассчитать себестоимость, нужно определить следующие статьи расходов:

производственные , которые включают сырьё, ресурсы, зарплаты, бюджетные отчисления и так далее;

, которые включают сырьё, ресурсы, зарплаты, бюджетные отчисления и так далее; коммерческие, связанные с продажами, упаковкой, маркировкой, логистикой и тому подобным.

Затем их нужно сложить. В результате получится полная себестоимость продукции.

Плановую себестоимость можно рассчитать двумя способами:

по установленным в компании нормативам;

по отчетным данным за прошлый финансовый период.

Как снизить себестоимость

Существует несколько способов снижения себестоимости на производстве.

Первый — увеличить объем выпускаемых товаров. В этом случае переменные производственные расходы (затраты на материалы и сырьё, зарплата рабочих) будут расти пропорционально выпущенным товарам, но при этом снизятся постоянные расходы (арендные платежи, общецеховые энергозатраты, стоимость ремонта) в расчете на единицу продукции.

Второй путь — повысить производительность труда. Сделать это можно 2 путями:

увеличить интенсивность труда, повысив мотивацию сотрудников;

нарастить производительность через модернизацию производства.

Следующий шаг — это контроль спроса и коррекция предложения. Эти показатели нестабильны и зависят от разных факторов. Чтобы правильно выстроить производственный план и выпустить такое количество товаров, которое раскупят, проводят маркетинговые исследования рынка.

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Что делать при недостаче или излишки товара при проведении инвентаризации

Большое влияние на себестоимость оказывают закупочные цены на сырье и материалы, а также их доставка к месту производства. Снизить затраты по этим статьям можно следующим образом:

найти новых поставщиков или договориться с действующими о снижении цены или бонусах за покупку;

сократить транспортные расходы на доставку со склада продавца.

Оптимизация технологических процессов и внедрение энергосберегающих технологий тоже влияет на себестоимость. Этот способ более трудоемкий, чем остальные, поскольку требует исследований и экспериментов с производственным оборудованием. Однако по экономическому эффекту он может превзойти другие методы.

Почему себестоимость меняется

Себестоимость — это совокупность затрат, и если они растут или сокращаются, она корректируется.

Изменения могут быть вызваны и внешними, и внутренними факторами. Например, при увеличении цен на сырье и комплектующие, тарифов на электроэнергию, при повышении заработной платы сотрудникам производственные издержки растут.

Если на предприятии устанавливают новое оборудование, внедряют технологии энергосбережения, находят поставщиков с низким ценами, то расходы на изготовление товаров уменьшаются.

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