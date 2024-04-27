Что такое диаграмма Ганта и как ее построить

Хаос в инициативах, срывы дедлайнов, бесконечные авралы — такая ситуация на проекте знакома многим. Помочь организовать работу поможет диаграмма Ганта. Это простой и наглядный инструмент, который позволяет спланировать этапы проекта и синхронизировать работу команды. О том, как построить диаграмму Ганта и как использовать ее в проекте, рассказал Оскар Хартманн — международный инвестор, предприниматель из ТОП -18 бизнес-ангелов мира.
Содержание:
- Что такое диаграмма Ганта
- Где применяется диаграмма Ганта
- Варианты построения диаграммы Ганта
- Где диаграмму используют чаще всего
- Где можно построить диаграмму Ганта
- Как внедрить диаграмму Ганта в своей команде
Что такое диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта — это способ представить план во времени. По горизонтали отмечаются временные периоды (дни, недели, месяцы), а по вертикали — работы, которые нужно выполнить.
Каждое действие обозначается отрезком, длина которого пропорциональна времени его выполнения. Таким образом, схема позволяет увидеть:
- какие шаги и в какой последовательности надо осуществить;
- сколько времени отведено на каждый этап;
- как активности соотносятся друг с другом по срокам;
- кто из сотрудников за что отвечает;
- общую продолжительность проекта.
Такое представление дает целостное видение замысла и позволяет анализировать ход его реализации. Например, если видно, что какое-то действие выбивается из плана, можно оперативно перераспределить ресурсы или скорректировать сроки.
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Где применяется диаграмма Ганта
Этот инструмент находит применение в сферах, где требуется планировать и контролировать выполнение начинаний:
- в разработке программного обеспечения и веб-проектах;
- в строительстве и проектировании;
- в производстве и запуске новых продуктов;
- в event-менеджменте и организации мероприятий;
- в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках;
- в бизнес-планировании и реализации стратегических инициатив.
Диаграмма Ганта проекта будет полезна в любой ситуации, когда нужна «дорожная карта» замысла. Она поможет руководителю и сотрудникам держать в фокусе конечную цель и контролировать процесс ее достижения.
Пример диаграммы Ганта с TeamGantt (Источник: архив автора)
Варианты построения диаграммы Ганта
Для создания такой схемы можно использовать как привычные офисные приложения, так и специализированные программы для управления инициативами. Рассмотрим несколько популярных вариантов.
Как построить диаграмму Ганта в Google Spreadsheets
Google Таблицы позволяют бесплатно создавать диаграммы Ганта прямо в браузере. Алгоритм действий такой:
- Откройте новую таблицу и введите в столбцы данные о работах: название, дату начала и окончания, длительность.
- Выделите диапазон ячеек с данными о действиях.
- Во вкладке «Вставка» выберите «График» и тип «Гантт».
- Настройте внешний вид схемы: цвета, подписи, масштаб времени.
Вы можете редактировать график совместно с коллегами и экспортировать его в разных форматах.
Главное преимущество Google Таблиц — возможность работать со схемой из любой точки мира, имея лишь доступ в интернет. Это идеальный вариант для удаленных команд.
Как построить диаграмму Ганта в Excel
Для построения схемы в Excel нужно создать таблицу с данными о работах на отдельном листе, а затем на ее основе построить гистограмму с накоплением:
- Введите в столбцы данные об активностях: название, дату начала и окончания, длительность в днях.
- Выделите диапазон ячеек с данными.
- Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите «Гистограмма с накоплением».
- Во вкладке «Конструктор» примените к графику стиль «Ганта».
- При необходимости отредактируйте подписи, цвета и линии связи между действиями.
В итоге у вас получится наглядная диаграмма Ганта, которую удобно распечатать и обсуждать на планерках. Для оперативного обновления схемы при изменении данных используйте таблицы с формулами.
Диаграмма Ганта в Excel (Источник: архив автора на основе шаблона Майкрософт)
Как построить диаграмму Ганта в GanttPROСервис GanttPRO — это специализированное онлайн-приложение для создания диаграмм Ганта и управления инициативами. В отличие от табличных редакторов, оно содержит расширенные возможности:
- создание связей и зависимостей между работами;
- назначение ресурсов и расчет их загрузки;
- выделение ключевых этапов (milestones);
- совместную работу команды над общим замыслом;
- интеграцию с популярными сервисами (Google Диск, Dropbox).
- Зарегистрируйтесь на сайте gannttpro.com и создайте новую инициативу.
- В открывшемся редакторе введите список работ и укажите сроки их выполнения.
- Распределите активности между участниками команды и при необходимости установите связи и зависимости между ними.
- Отметьте ключевые события и настройте оповещения о приближении сроков.
- Пригласите коллег для совместной работы над общим замыслом и отслеживайте прогресс выполнения шагов.
Где график используют чаще всегоДиаграммы Ганта чаще применяют в тех отраслях, где замыслы имеют четкие временные рамки и требуют слаженной координации действий многих участников. Вот несколько примеров:
- IT и разработка ПО. При создании сайтов, приложений, игр такая схема помогает синхронизировать усилия программистов, дизайнеров, тестировщиков и менеджеров;
- строительство. Возведение зданий состоит из сотен процессов, многие из которых зависят друг от друга. Диаграмма Ганта позволяет увидеть критический путь инициативы и не допустить простоев;
- производство. Запуск новых продуктов и модернизация производственных линий — сложные проекты со множеством задач. Диаграмма Ганта помогает спланировать и контролировать эти задачи;
- маркетинг и реклама. Разработка кампаний, организация мероприятий, запуск сайтов — эти замыслы удобно визуализировать с помощью диаграмм Ганта;
- управление персоналом. Схема поможет спланировать обучение сотрудников, внедрение HR-процессов, адаптацию новичков;
- проектная деятельность. Если ваша работа связана с проектной деятельностью, умение создавать и читать диаграммы Ганта точно пригодится. Этот навык повысит вашу эффективность и ценность как профессионала.
Где можно построить диаграмму Ганта
Мы уже рассмотрели несколько популярных инструментов для создания таких схем: Google Таблицы, Microsoft Excel и GanttPRO.
Вот еще несколько программ, которые стоит попробовать:
- Microsoft Project — «старший брат» Excel для серьезных управленческих задач;
- Smartsheet — онлайн-приложение, сочетающее функции таблиц и диаграмм Гант;.
- TeamGantt — простой в освоении сервис для совместного управления инициативами;
- Tom's Planner — онлайн-инструмент с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью публикации графиков.
Какой вариант выбрать — зависит от масштаба и специфики ваших начинаний. Для старта можно поэкспериментировать с бесплатными решениями, а затем перейти на профессиональные системы управления замыслами.
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Как внедрить диаграммы Ганта в работу команды
Итак, вы хотите применять его в своей работе. Как обеспечить успешное внедрение? Вот несколько советов.
- Объясните команде выгоды. Покажите коллегам, как диаграмма Ганта поможет им сэкономить время, избежать авралов и достигать целей.
- Начните с небольшой инициативы. Не стоит сразу замахиваться на глобальные проекты. Выберите для первой схемы компактную инициативу, знакомую всем участникам.
- Вовлеките команду в планирование. Составление диаграммы Ганта — отличный повод обсудить цели, риски и ресурсы замысла. Дайте коллегам проявить экспертизу и внести свой вклад.
- Установите правила работы. Определите, кто отвечает за актуализацию схемы, как часто проводятся летучки, как фиксируется прогресс. Четкие правила помогут избежать путаницы.
- Используйте график по ходу реализации. Это не разовое упражнение, а рабочий инструмент. Обновляйте его, отслеживайте отклонения, корректируйте планы. Тогда он принесет реальную пользу.
- Празднуйте успехи. Достигли ключевой вехи? Завершили все работы в срок? Обязательно отметьте это вместе с командой. Позитивный опыт поможет закрепить привычку использовать графики Ганта.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать диаграммы Ганта привычным и полезным инструментом для вашей команды. Срывы дедлайнов и бессонные ночи перед сдачей результата останутся в прошлом.
Подведем итог. Диаграмма Ганта — это универсальный инструмент, позволяющий визуализировать план проекта во времени, синхронизировать работу команды и контролировать прогресс на каждом этапе. С его помощью можно реализовывать инициативы разной сложности: от разработки мобильного приложения до возведения небоскреба.
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