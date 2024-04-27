Что такое диаграмма Ганта и как ее построить

Хаос в инициативах, срывы дедлайнов, бесконечные авралы — такая ситуация на проекте знакома многим. Помочь организовать работу поможет диаграмма Ганта. Это простой и наглядный инструмент, который позволяет спланировать этапы проекта и синхронизировать работу команды. О том, как построить диаграмму Ганта и как использовать ее в проекте, рассказал Оскар Хартманн — международный инвестор, предприниматель из ТОП -18 бизнес-ангелов мира.

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Что такое диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта — это способ представить план во времени. По горизонтали отмечаются временные периоды (дни, недели, месяцы), а по вертикали — работы, которые нужно выполнить.

Каждое действие обозначается отрезком, длина которого пропорциональна времени его выполнения. Таким образом, схема позволяет увидеть:

какие шаги и в какой последовательности надо осуществить;

сколько времени отведено на каждый этап;

как активности соотносятся друг с другом по срокам;

кто из сотрудников за что отвечает;

общую продолжительность проекта.

Такое представление дает целостное видение замысла и позволяет анализировать ход его реализации. Например, если видно, что какое-то действие выбивается из плана, можно оперативно перераспределить ресурсы или скорректировать сроки.

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Где применяется диаграмма Ганта

Этот инструмент находит применение в сферах, где требуется планировать и контролировать выполнение начинаний:

в разработке программного обеспечения и веб-проектах;

в строительстве и проектировании;

в производстве и запуске новых продуктов;

в event-менеджменте и организации мероприятий;

в научных исследованиях и опытно-конструкторских разработках;

в бизнес-планировании и реализации стратегических инициатив.

Диаграмма Ганта проекта будет полезна в любой ситуации, когда нужна «дорожная карта» замысла. Она поможет руководителю и сотрудникам держать в фокусе конечную цель и контролировать процесс ее достижения.

Пример диаграммы Ганта с TeamGantt (Источник: архив автора)

Варианты построения диаграммы Ганта

Для создания такой схемы можно использовать как привычные офисные приложения, так и специализированные программы для управления инициативами. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Как построить диаграмму Ганта в Google Spreadsheets

Google Таблицы позволяют бесплатно создавать диаграммы Ганта прямо в браузере. Алгоритм действий такой:

Откройте новую таблицу и введите в столбцы данные о работах: название, дату начала и окончания, длительность. Выделите диапазон ячеек с данными о действиях. Во вкладке «Вставка» выберите «График» и тип «Гантт». Настройте внешний вид схемы: цвета, подписи, масштаб времени.

Вы можете редактировать график совместно с коллегами и экспортировать его в разных форматах.

Главное преимущество Google Таблиц — возможность работать со схемой из любой точки мира, имея лишь доступ в интернет. Это идеальный вариант для удаленных команд.

Как построить диаграмму Ганта в Excel

Для построения схемы в Excel нужно создать таблицу с данными о работах на отдельном листе, а затем на ее основе построить гистограмму с накоплением:

Введите в столбцы данные об активностях: название, дату начала и окончания, длительность в днях. Выделите диапазон ячеек с данными. Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите «Гистограмма с накоплением». Во вкладке «Конструктор» примените к графику стиль «Ганта». При необходимости отредактируйте подписи, цвета и линии связи между действиями.

В итоге у вас получится наглядная диаграмма Ганта, которую удобно распечатать и обсуждать на планерках. Для оперативного обновления схемы при изменении данных используйте таблицы с формулами.

Диаграмма Ганта в Excel (Источник: архив автора на основе шаблона Майкрософт)

Как построить диаграмму Ганта в GanttPRO

создание связей и зависимостей между работами;

назначение ресурсов и расчет их загрузки;

выделение ключевых этапов (milestones);

совместную работу команды над общим замыслом;

интеграцию с популярными сервисами (Google Диск, Dropbox).

Зарегистрируйтесь на сайте gannttpro.com и создайте новую инициативу. В открывшемся редакторе введите список работ и укажите сроки их выполнения. Распределите активности между участниками команды и при необходимости установите связи и зависимости между ними. Отметьте ключевые события и настройте оповещения о приближении сроков. Пригласите коллег для совместной работы над общим замыслом и отслеживайте прогресс выполнения шагов.

Построение диаграммы в GanttPRO (Источник: архив автора)

Где график используют чаще всего

IT и разработка ПО. При создании сайтов, приложений, игр такая схема помогает синхронизировать усилия программистов, дизайнеров, тестировщиков и менеджеров;

При создании сайтов, приложений, игр такая схема помогает синхронизировать усилия программистов, дизайнеров, тестировщиков и менеджеров; строительство. Возведение зданий состоит из сотен процессов, многие из которых зависят друг от друга. Диаграмма Ганта позволяет увидеть критический путь инициативы и не допустить простоев;

Возведение зданий состоит из сотен процессов, многие из которых зависят друг от друга. Диаграмма Ганта позволяет увидеть критический путь инициативы и не допустить простоев; производство. Запуск новых продуктов и модернизация производственных линий — сложные проекты со множеством задач. Диаграмма Ганта помогает спланировать и контролировать эти задачи;

Запуск новых продуктов и модернизация производственных линий — сложные проекты со множеством задач. Диаграмма Ганта помогает спланировать и контролировать эти задачи; маркетинг и реклама. Разработка кампаний, организация мероприятий, запуск сайтов — эти замыслы удобно визуализировать с помощью диаграмм Ганта;

Разработка кампаний, организация мероприятий, запуск сайтов — эти замыслы удобно визуализировать с помощью диаграмм Ганта; управление персоналом. Схема поможет спланировать обучение сотрудников, внедрение HR-процессов, адаптацию новичков;

Схема поможет спланировать обучение сотрудников, внедрение HR-процессов, адаптацию новичков; проектная деятельность. Если ваша работа связана с проектной деятельностью, умение создавать и читать диаграммы Ганта точно пригодится. Этот навык повысит вашу эффективность и ценность как профессионала.

Где можно построить диаграмму Ганта

Сервис GanttPRO — это специализированное онлайн-приложение для создания диаграмм Ганта и управления инициативами. В отличие от табличных редакторов, оно содержит расширенные возможности:Чтобы создать диаграмму Ганта в GanttPRO:Онлайн-сервисы вроде GanttPRO незаменимы для крупных инициатив с множеством участников и взаимосвязанных процессов. Они позволяют организовать эффективное сотрудничество и следить за прогрессом работы.Диаграммы Ганта чаще применяют в тех отраслях, где замыслы имеют четкие временные рамки и требуют слаженной координации действий многих участников. Вот несколько примеров:

Мы уже рассмотрели несколько популярных инструментов для создания таких схем: Google Таблицы, Microsoft Excel и GanttPRO.

Вот еще несколько программ, которые стоит попробовать:

Microsoft Project — «старший брат» Excel для серьезных управленческих задач;

Smartsheet — онлайн-приложение, сочетающее функции таблиц и диаграмм Гант;.

TeamGantt — простой в освоении сервис для совместного управления инициативами;

Tom's Planner — онлайн-инструмент с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью публикации графиков.

Какой вариант выбрать — зависит от масштаба и специфики ваших начинаний. Для старта можно поэкспериментировать с бесплатными решениями, а затем перейти на профессиональные системы управления замыслами.

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Как внедрить диаграммы Ганта в работу команды

Итак, вы хотите применять его в своей работе. Как обеспечить успешное внедрение? Вот несколько советов.

Объясните команде выгоды. Покажите коллегам, как диаграмма Ганта поможет им сэкономить время, избежать авралов и достигать целей. Начните с небольшой инициативы. Не стоит сразу замахиваться на глобальные проекты. Выберите для первой схемы компактную инициативу, знакомую всем участникам. Вовлеките команду в планирование. Составление диаграммы Ганта — отличный повод обсудить цели, риски и ресурсы замысла. Дайте коллегам проявить экспертизу и внести свой вклад. Установите правила работы. Определите, кто отвечает за актуализацию схемы, как часто проводятся летучки, как фиксируется прогресс. Четкие правила помогут избежать путаницы. Используйте график по ходу реализации. Это не разовое упражнение, а рабочий инструмент. Обновляйте его, отслеживайте отклонения, корректируйте планы. Тогда он принесет реальную пользу. Празднуйте успехи. Достигли ключевой вехи? Завершили все работы в срок? Обязательно отметьте это вместе с командой. Позитивный опыт поможет закрепить привычку использовать графики Ганта.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сделать диаграммы Ганта привычным и полезным инструментом для вашей команды. Срывы дедлайнов и бессонные ночи перед сдачей результата останутся в прошлом.

Подведем итог. Диаграмма Ганта — это универсальный инструмент, позволяющий визуализировать план проекта во времени, синхронизировать работу команды и контролировать прогресс на каждом этапе. С его помощью можно реализовывать инициативы разной сложности: от разработки мобильного приложения до возведения небоскреба.

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