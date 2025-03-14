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В сметане «Нижняя Тавда» нашли антибиотик азитромицин

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
В сметане «Нижняя Тавда» с жирностью 20% был найден антибиотик азитромицин, сообщает Россельхознадзор. Ведомство подчеркнуло, что это нарушает обязательные требования технического регламента Таможенного союза по безопасности продукции.
В сметане «Нижняя Тавда» нашли антибиотик азитромицин
  1. Новости

В сообщении говорится, что в феврале 2024 года по запросу прокуратуры Тюменской области специалисты Россельхознадзора взяли пробы сметаны «Нижняя Тавда» 20% производства ООО «Тюменьмолоко». Пробы проверили в федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), в них нашли антибиотик азитромицин.

«12 марта 2024 года управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке действия декларации о соответствии на сметану 20%. ООО «Тюменьмолоко» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — заявили в Россельхознадзоре.

  • Всего с 9 января по 14 марта Россельхознадзор приостановил действия четырех деклараций о соответствии на пищевую продукцию, из которых три относятся к Тюменской области и одна — к Ханты-Мансийскому автономному округу.
  • В конце февраля Россельхознадзор обнаружил фальсификат у 14 российских производителей молочной продукции, которые выдавали подделки за натуральное масло и творог. Продукция не соответствовала нормам по содержанию белка и жира, использовалась запрещённая добавка трансглютаминаза для увеличения массы и стерины для продления срока годности.

Фото на обложке: Tramp57 / Shutterstock / FOTODOM

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