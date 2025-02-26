У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат

14 российских производителей молочной продукции выдавали фальсификат за натуральные масло и творог, следует из результатов проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре и данных реестра проверок Генпрокуратуры, с которыми ознакомились «Известия». Продукция продавалась в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный» и других.

Проверки были инициированы Генпрокуратурой после обращений Общественного совета при Роспотребнадзоре. Они показали несоответствие по массовой доле белка и жира, использование запрещенной в России трансглютаминазы для увеличения массы продукции и применение стеринов для продления срока годности. Генпрокуратура поручила региональным прокуратурам провести проверки. Совет при Роспотребнадзоре потребовал от Минпромторга изъять продукцию из оборота.

Кто выпускал фальсификат? В список ненадежных производителей вошли: АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод». С 2022-го по январь 2025 года эти компании получили 474 предостережения от Роспотребнадзора и Россельхознадзора, включая 75 — за фальсификат.

Будет ли реакция? Мораторий на проверки бизнеса ограничивает надзорные меры, отметил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. «У надзорных органов немного возможностей препятствовать проникновению фальсификата на полки магазинов. Но мы хотим, чтобы потребители знали о том, какие товары они покупают. Поэтому наша задача, чтобы поставки такой продукции прекратились», ― подчеркнул он.

В Минпромторге заявили, что рассмотрят обращение об изъятии фальсификата из товарооборота в установленном порядке. Пока информации о сроках изъятия и наказании для производителей нет. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «Известиями» отметил, что 80% нарушений заканчиваются предупреждением. По его мнению, более эффективной мерой станут не санкции, а моментальная блокировка нелегального товара.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака»), в январе 2025 года система заблокировала 49,5 млн единиц молочной продукции из-за просрочки или фальсификата. Это первое место по число блокировок, на втором оказалось пиво (46,5 млн), на третьем — табачная продукция (29,2 млн).

По данным Россельхознадзора, доля фальсификата молочной продукции выросла с 14,66% в 2023 году до 14,88% в 2024-м. У сливочного масла показатель увеличился с 19,7% до 24,8%.

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