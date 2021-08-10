Американская сеть кинотеатров AMC будет продавать билеты за биткоины

Крупнейшая сеть кинотеатров в мире AMC Entertainment будет принимать биткоин в качестве оплаты за билеты на сеансы. Ввести новый вариант оплаты планируется до конца 2021 года, оплатить билеты криптовалютой можно будет в США при покупке онлайн.

Сеть, по сообщению Deadline, планирует оснастить все свои кинотеатры необходимыми технологиями для приема криптовалюты. Помимо этого, в сети начнуть принимать для оплаты Apple Pay и Google Pay.

Главный исполнительный директор AMC Адам Арон объявил о планах компании после публикации ее квартальной отчетности, отмечает телеканал CNBC. Выручка сети за три месяца выросла до $444,7 млн, что оказалось выше прогнозов. На фоне этих показателей акции AMC росли на 7%.

Биткоин в понедельник впервые с мая поднялся выше $46 тысяч. В июне и июле цена криптовалюты опускалась ниже $30 тысяч.

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