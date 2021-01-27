Акции сети американских кинотеатров AMC выросли почти на 400% из-за флешмоба на Reddit

На открытии торгов 27 января акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment подскочили более чем на 300%. Это произошло благодаря флешмобу индивидуальных инвесторов. Они продвигают свою деятельность на форуме Wallstreetbets крупного новостного сайта Reddit . Об этом сообщает CNBC.

На премаркете акции AMC выросли на 360%. Примерно через 10 минут после начала сессии торговля бумагами была впервые остановлена ​​из-за волатильности. Затем торги останавливались еще несколько раз в течение первого часа работы биржи на фоне высокой активности.

Торги происходят путем создания коротких позиций. Так, через час после начала торгов было продано более 500 млн акций, что значительно превышает 30-дневный средний объем акций, составляющий 86,8 млн акций в день, пишет CNBC.

До настоящего момента сеть кинотеатров находилась в затруднительном положении после приостановления деятельности во время пандемии. В начале этой недели компании удалось привлечь более $400 млн инвестиций, чтобы удержаться на плаву.

Пользователи Reddit пытаются организовать торги в надежде нанести ущерб хедж-фондам, которые получают прибыль от потерь стоимости акций таких компаний, как AMC, объясняет The Verge. По данным CNBC, сейчас форум Wallstreetbets насчитывает 2,8 млн участников.

Еще одним примером массовых торгов розничных инвесторов является рост акций розничной сети продаж видеоигр GameStop. По данным CNBC, 27 января 2021 года цена бумаг компании увеличилась более чем вдвое, поднявшись на 110%. С начала года акции подорожали на 685%. Капитализация компании достигла $6,8 млрд.



В результате такого трейдинга крупный хедж-фонд Melvin Capital был вынужден закрыть свою позицию GameStop с ожидаемыми огромными убытками, вероятно, в миллионах долларов.

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