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Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на американский рынок

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

21 апреля состоится вебинар серии «International Expansion», в ходе которого эксперты расскажут о нюансах ведения бизнеса в США: выборе подходящей локации, удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса, поделятся советами и предостережениями.

Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на американский рынок

Специалисты iDealMachine Сергей Фрадков и Сергей Кривочуров ходе вебинара обсудят следующие темы:

  •  Запуск удаленного процесса анализа, исследования и тестирования американского рынка;
  • Как формулировать и проверять гипотезы для развития на американском рынке;
  • Как наладить лидогенерацию за рубежом и заключить первые контракты;
  • Как построить партнерскую сеть на новом рынке;
  • Нюансы ведения бизнеса в США для основателей из России и СНГ, открытие юридического лица и банковского счета;
  • Налогообложение, сдача налоговой отчетности в США;
  • Юридическое и бухгалтерское сопровождение;
  • Инфраструктура для развития стартапов в США;
  • Ресурсы и бюджет, необходимые на выход на американский рынок;
  • Сколько времени закладывать на удаленный выход, а сколько на полноценный;
  • Возможные ошибки и как их избежать.

Участие бесплатное, чтобы зарегистрироваться на вебинар, нужно пройти по ссылке

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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