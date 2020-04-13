Новости
Партнеры
Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на американский рынок
Новости
Юлиана Трегуб
21 апреля состоится вебинар серии «International Expansion», в ходе которого эксперты расскажут о нюансах ведения бизнеса в США: выборе подходящей локации, удаленном тестировании рынка и платежеспособного спроса, поделятся советами и предостережениями.
Компания iDealMachine проведет вебинар по выходу на американский рынокЮлиана Трегуб
Специалисты iDealMachine Сергей Фрадков и Сергей Кривочуров ходе вебинара обсудят следующие темы:
- Запуск удаленного процесса анализа, исследования и тестирования американского рынка;
- Как формулировать и проверять гипотезы для развития на американском рынке;
- Как наладить лидогенерацию за рубежом и заключить первые контракты;
- Как построить партнерскую сеть на новом рынке;
- Нюансы ведения бизнеса в США для основателей из России и СНГ, открытие юридического лица и банковского счета;
- Налогообложение, сдача налоговой отчетности в США;
- Юридическое и бухгалтерское сопровождение;
- Инфраструктура для развития стартапов в США;
- Ресурсы и бюджет, необходимые на выход на американский рынок;
- Сколько времени закладывать на удаленный выход, а сколько на полноценный;
- Возможные ошибки и как их избежать.
Участие бесплатное, чтобы зарегистрироваться на вебинар, нужно пройти по ссылке.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter