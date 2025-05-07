Американский стартап Rork с основателями из России привлек $2,8 млн
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27-летний Даниил Дхаван — выпускник МФТИ, а 25-летний Леван Квирквелия закончил ВШЭ. Ранее фаундеры работали в проектах «Дневничок» и BestDoctor, пишет «Русский венчур».
- Стартап Rork, запущенный в феврале 2025 года, — это сервис, который позволяет людям с ограниченными техническими навыками создавать мобильные приложения, используя простые текстовые описания.
Первым в проект вложился сооснователь и СЕО OthersideAI Мэтт Шумер. Сделав инвестицию, он написал сообщение в одной из соцсетей, что «Rork разносит Bolt (похожий сервис-конкурент) в пух и прах», так как позволяет создавать целые приложения iOS, просто описывая их и не требуя кода. Сообщение стало вирусным, набрало более 1 млн просмотров, а основатели Rork привлекли к себе внимание инвесторов и собрали первые $350 тыс.
Леван и Даниил признавались, что были аутсайдерами на момент получения инвестиций, так как вложили в проект средства с кредитных карт. Долг каждого достигал $15 тыс. Даниил спал в квартире друга на матрасе. По словам Дхавана, через два месяца после вирусного твита Шумера команда из двух основателей достигла $550 тыс. AAR. Теперь Даниил переехал в собственную квартиру, пишет Techcrunch.com.
Фото на обложке: Shutterstock / FOTODOM
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