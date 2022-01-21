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Amethyst Capital вложилась в строительные IT-сервисы FaceKIT и «Закупай»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Amethyst Capital купила доли 50% в строительных IT-сервисах FaceKIT и «Закупай» из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба инвесткомпании.

Amethyst Capital вложилась в строительные IT-сервисы FaceKIT и «Закупай»

Доли в FaceKIT распределились следующим образом: Amethyst Capital — 50%, гендиректор Илья Анисимов — 25%, остальные доли распределены между партнерами компании.

Как распределились доли в «Закупай» не сообщается.

Онлайн-сервис FaceKIT по учету и передаче инструментов и оборудования, по собственным данным компании, ежедневно используют более 7 тыс. сотрудников строительных организаций.

Сервис позволяет внедрить в компании личную ответственность работников и увеличить срок эксплуатации инструментов на 30-40%, говорится в сообщении. Также сервис помогает сократить простои на строительной площадке, сэкономить время и финансы компании. Любая передача инструментов проходит с фотофиксацией, информацией о состоянии инструмента, его комплектации и поломках.

Торговая интернет-площадка «Закупай» ставит своей целью унифицировать все товары строительно-инженерной отрасли. Сервис позволяет упростить и оптимизировать общение и совершение сделок между поставщиками, производителями и покупателями товаров на строительно-инженерном рынке.

Российская инвесткомпания в сегменте ConTech Amethyst Capital основана в августе 2021 года. Она сфокусирована на развитии IT-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли.

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Фото на обложке: Bannafarsai_Stock / Shutterstock

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