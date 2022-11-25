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Илон Маск пообещал «амнистировать» заблокированные профили в Twitter на следующей неделе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Новый владелец Twitter Илон Маск объявил об «амнистии» заблокированных аккаунтов в сервисе микроблогов. Под нее попадут пользователи, которые не нарушали закон и не рассылали спам.

Илон Маск пообещал «амнистировать» заблокированные профили в Twitter на следующей неделе

Разблокировка начнется со следующей недели, написал Илон Маск в Twitter. Ранее он запустил опрос о том, стоит ли разблокировать аккаунты. «Да» ответили 72,4% его подписчиков, 27,6% — «нет».

В середине ноября предприниматель перенес старт продаж подписки Twitter Blue. В социальной сети все еще продолжаетcя распространение фейковых аккаунтов. 

Перезапуск подписки состоится после того, как Маск и команда соцсети будут уверены, что присвоение чужих имен прекратилось. Старт продаж был намечен на 29 ноября. 

Предприниматель также добавил, что отметки о верификации для физических лиц и компаний, скорее всего, будут иметь цветовые отличия.

Илон Маск возглавил Twitter после покупки соцсети в конце октября. Почти сразу предприниматель распустил совет директоров и уволил около 50% сотрудников. Позднее стало известно, что бизнесмен хочет нанять нового руководителя, чтобы сократить свое участие в управлении компанией.

Затем предприниматель предложил своим сотрудникам выбор: принять «хардкорную культуру» и приготовиться к многочасовой интенсивной работе либо покинуть компанию. На размышления Маск дал сутки, после этого ультиматума сотрудники стали массово увольняться из компании. 

Фото на обложке: ideadesign / Shutterstock

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