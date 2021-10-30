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По каналам Амстердама запустили первое в мире водное беспилотное такси

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Не всякий город имеет возможность запустить водное такси, но благодаря системе каналов таковая есть у Амстердама. Поэтому инженеры запустили в столице Нидерландов первое в мире беспилотное водное такси.

По каналам Амстердама запустили первое в мире водное беспилотное такси

Полностью автономные беспилотные лодки-такси вышли на каналы Амстердама благодаря сотрудникам Массачусетского технологического института, пишет TechCrunch.

Создатели назвали свое творение просто — Roboat («boat» переводится с английского как лодка).

Они утверждают, что Roboat может перевозить до пяти пассажиров, разные грузы, а также использоваться для уборки каналов от мусора.

Лодки оснащены лидарами и несколькими камерами с углом обзора в 360 градусов, заявленное время автономной работы — до 10 часов, а заряжаются они у своих причалов. Такси могут развивать скорость до 12 км/ч.

Хотя лодки-такси, по словам исследователей, совершенно безопасны, все-таки в контрольном центре за ними наблюдает оператор.

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Фото: Roboat

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