По каналам Амстердама запустили первое в мире водное беспилотное такси

Не всякий город имеет возможность запустить водное такси, но благодаря системе каналов таковая есть у Амстердама. Поэтому инженеры запустили в столице Нидерландов первое в мире беспилотное водное такси.
Полностью автономные беспилотные лодки-такси вышли на каналы Амстердама благодаря сотрудникам Массачусетского технологического института, пишет TechCrunch.
Создатели назвали свое творение просто — Roboat («boat» переводится с английского как лодка).
Они утверждают, что Roboat может перевозить до пяти пассажиров, разные грузы, а также использоваться для уборки каналов от мусора.
Лодки оснащены лидарами и несколькими камерами с углом обзора в 360 градусов, заявленное время автономной работы — до 10 часов, а заряжаются они у своих причалов. Такси могут развивать скорость до 12 км/ч.
Хотя лодки-такси, по словам исследователей, совершенно безопасны, все-таки в контрольном центре за ними наблюдает оператор.
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Фото: Roboat
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