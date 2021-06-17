Продавцы на «Яндекс.Маркете» получат подробные аналитические данные о покупателях своих товаров. Расширенная статистика будет доступна каждому продавцу бесплатно и будет автоматически формироваться «Метрикой».
Селлеры маркетплейса смогут посмотреть данные о посещаемости магазина, глубине просмотра, источниках трафика, узнать состав корзины и самые популярные у покупателей товары. Доступна также данные о поле, возрасте, регионе проживания и интересах покупателей. Все данные обезличены, уточнили в компании.
«Всю эту информацию собирает счетчик “Яндекс.Метрики”, который теперь автоматически подключается к странице каждого магазина на маркетплейсе. Чтобы смотреть статистику, самому продавцу не нужно ничего дополнительно настраивать. Счетчик передает в “Метрику” информацию о взаимодействии пользователей с магазином на “Маркете”», – пояснили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Для просмотра статистики нужно зайти в «Яндекс.Метрику» под тем же логином, который магазин использует на маркетплейсе.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com, пресс-служба «Яндекс.Маркета»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Украинский стартап-разработчик двигателя для сверхлегкой ракеты привлек первые $500 тысяч от QPDigital
- 2 Москва продлевает коронавирусные ограничения
- 3 Власти Москвы разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников без выплаты зарплаты
- 4 Роскомнадзор ограничил работу двух VPN-сервисов
- 5 Власти Москвы обсуждают введение локдауна в столице – Forbes