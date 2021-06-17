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Продавцы на «Яндекс.Маркете» получат подробные аналитические данные о покупателях своих товаров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продавцы на «Яндекс.Маркете» получат подробные аналитические данные о покупателях своих товаров. Расширенная статистика будет доступна каждому продавцу бесплатно и будет автоматически формироваться «Метрикой».

Продавцы на «Яндекс.Маркете» получат подробные аналитические данные о покупателях своих товаров

Селлеры маркетплейса смогут посмотреть данные о посещаемости магазина, глубине просмотра, источниках трафика, узнать состав корзины и самые популярные у покупателей товары. Доступна также данные о поле, возрасте, регионе проживания и интересах покупателей. Все данные обезличены, уточнили в компании.

«Всю эту информацию собирает счетчик “Яндекс.Метрики”, который теперь автоматически подключается к странице каждого магазина на маркетплейсе. Чтобы смотреть статистику, самому продавцу не нужно ничего дополнительно настраивать. Счетчик передает в “Метрику” информацию о взаимодействии пользователей с магазином на “Маркете”», – пояснили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Для просмотра статистики нужно зайти в «Яндекс.Метрику» под тем же логином, который магазин использует на маркетплейсе.

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Фото: Depositphotos.com, пресс-служба «Яндекс.Маркета»

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