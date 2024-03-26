В России запустили импортозамещенный аналог Chess.com

Одна из самых востребованных в мире площадок для шахматистов и любителей Chess.com была заблокирована на территории России в 2022 году.

«У отечественных шахматистов появилась возможность играть онлайн в рамках собственной экосистемы myChess.app, созданной российскими программистами, впервые после введения ограничений на chess.com и блокировки крупных российских лиг на lichess.org», — рассказали в пресс-службе платформы агентству ТАСС.

Там уточнили, что протестировали платформу в марте текущего года. На ней уже состоялись детские и студенческие турниры и даже командные матчи корпоративной лиги. На площадке также можно проводить стримы.

Платформа оснащена технологиями искусственного интеллекта, скоро на myChess можно будет выбрать в качестве соперника ИИ-аватары великих гроссмейстеров. Платформа также подходит для обучения, как самостоятельного, так и в рамках учебной группы.

Основатель экосистемы myChess Зоя Арнацкая рассказала, что миссия — популяризации шахмат как массового вида спорта, который сделает вклад в интеллектуальный капитал страны.

Сейчас приложение можно скачать в Rustore, скоро оно появится и в AppStore и Google Play.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock