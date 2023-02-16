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Российский аналог сервиса Downdetector запустят весной

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский аналог сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, запустят весной 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев.

Российский аналог сервиса Downdetector запустят весной

Работы по технической части, проверка информационной безопасности, тестирование производительности находятся на заключительной части.

Новый отечественный сервис будет работать как и Downdetector: пользователи, сталкиваясь с какой-то проблемой, смогут сообщить о ней на портале. Проблему будут проверять, верифицировать и выяснять, с чем она связана сотрудники центра.

В дальнейшем функционал сервиса будут расширять по части мониторинга функционирования сетей связи и критичных сервисов интернета, а также качества оказания услуг связи.

Фото на обложке: Robert Avgustin / Shutterstock

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