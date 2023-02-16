Российский аналог сервиса Downdetector запустят весной

Российский аналог сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, запустят весной 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев.
Работы по технической части, проверка информационной безопасности, тестирование производительности находятся на заключительной части.
Новый отечественный сервис будет работать как и Downdetector: пользователи, сталкиваясь с какой-то проблемой, смогут сообщить о ней на портале. Проблему будут проверять, верифицировать и выяснять, с чем она связана сотрудники центра.
В дальнейшем функционал сервиса будут расширять по части мониторинга функционирования сетей связи и критичных сервисов интернета, а также качества оказания услуг связи.
Фото на обложке: Robert Avgustin /
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