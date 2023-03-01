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«Вкусно — и точка» запустит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо». Первые игрушки появятся в наборах в июле-августе 2023 года.

«Вкусно — и точка» запустит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»

Героями станут персонажи российских мультиков, среди которых — «Маша и Медведь», сообщил РБК владелец сети Александр Говор.

Для наборов требуется примерно 2 млн штук игрушек ежемесячно, в России пока нет фабрик, которые смогли бы полностью покрыть запрашиваемые объемы. Поэтому часть игрушек будет изготоваливаться в Китае.

Александр Говор через два года намерен открыть фабрику для производства наборов в РФ. «Вкусно — и точка» уже провела переговоры и достигла договоренности с потенциальными партнерами, но с кем именно, владелец сети не уточнил.

Фото на обложке: Unsplash

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