«Вкусно — и точка» запустит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил»

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо». Первые игрушки появятся в наборах в июле-августе 2023 года.
Героями станут персонажи российских мультиков, среди которых — «Маша и Медведь», сообщил РБК владелец сети Александр Говор.
Для наборов требуется примерно 2 млн штук игрушек ежемесячно, в России пока нет фабрик, которые смогли бы полностью покрыть запрашиваемые объемы. Поэтому часть игрушек будет изготоваливаться в Китае.
Александр Говор через два года намерен открыть фабрику для производства наборов в РФ. «Вкусно — и точка» уже провела переговоры и достигла договоренности с потенциальными партнерами, но с кем именно, владелец сети не уточнил.
Фото на обложке: Unsplash
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