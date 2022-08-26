«Вкусно — и точка» добавила в меню аналог «Макфлурри». Мороженое под названием «Айс Де Люкс» появилось почти во всех заведениях сети – пока только со вкусом ананаса, но с кусочками фруктов.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» уточнили, что «Айс Де Люкс» продается во всех заведениях сети за исключением тех, которые расположены на Дальнем Востоке. С 29 августа аналог «Макфлурри» появится и там.

Пока покупателям доступно только фирменное мороженое с ананасовым вкусом, но вскоре ассортимент расширят, уточнили в компании.

«Айс Де Люкс» добавили во все меню сети – утреннее, дневное и ночное в тех заведениях, которые работают в это время суток.

О работе «Вкусно — и точки» над заменой «Макфлурри» гендиректор сети Олег Пароев объявил в июле. Сами бренды «Макфлурри», а также «Бигмака» обновленная сеть не стала использовать из-за прямой ассоциации с McDonald’s.

Сеть «Вкусно — и точка» открылась на месте ушедшего из России McDonald’s. Большинство позиций меню не изменились.

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