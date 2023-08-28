В России разработали аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя правления НРД Виктора Жидкова.
С помощью сервиса за несколько кликов в брокерском приложении перевести бумаги от одного профучастника к другому.
Тестировать разработку до конца 2023 года и подключать в первом квартале 2024 года будут пять игроков. Ими могут стать «Атон», «Альфа-банк», «Сбер», БКС и МКБ.
На рынке давно ждали подобный сервис, но эксперты говорят, что для достижения «ощутимого эффекта» он должен стать действительно массовым, чего пока не наблюдается.
В итоге участники проекта говорят о необходимости сделать его обязательным для всех брокеров через указание Банка России или профильной ассоциации.
Фото на обложке: Unsplash
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