Минцифры в стратегии развития коммуникационных сервисов учло льготы для аналогов Zoom и почты

Минцифры разработало текст документа «Новое общесистемное программное обеспечение», в котором определило приоритетные разработки российских аналогов зарубежных коммуникационных сервисов. В эту «дорожную карту» не попали аналоги TikTok и Instagram*, но зато вошли аналоги Zoom и почтового клиента.
Ни тем, ни другим при этом ведомство не дает обещанные гранты, поскольку это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам». Следовательно, грантовая поддержка не представляется «оптимальной», цитирует представителей Минцифры РБК.
И все же IVA Technologies, разрабатывающая сервис наподобие видеоконференций Zoom, ООО «ВК Цифровые Технологии» (принадлежит холдингу VK и создает аналог Microsoft Teams) и «Росатом», работающий надо почтовым сервисом «Почта 2.0», смогут претендовать на льготную ставку по кредитам.
«Соответствующая заявка со стороны IVA Technologies уже поступила, объем требуемого заемного финансирования составляет 50 млн руб.», — уточнили в Минцифры.
В остальном все проекты будут реализованы за счет собственных средств компаний.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
Фото на обложке: Unsplash
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