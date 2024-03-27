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Российский аналог Zoom планирует провести IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) IVA Technologies планирует провести IPO до конца 2024 года. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в различных компаниях – разработчиках софта.

Российский аналог Zoom планирует провести IPO
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Компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой 35–40 млрд рублей. Она уже наняла банковских консультантов и юристов, а сделка будет предусматривать и продажу акций действующих акционеров.

IVA Technologies — ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, в которую входят корпоративный мессенджер, платформа видеоконференцсвязи, облачная платформа видеоконференцсвязи, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта и др. 

В 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысила 1,5 млрд рублей, писал TAdviser со ссылкой на официальные данные компании. 

Фото на обложке: Unsplash

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