Российский аналог Zoom планирует провести IPO

Разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) IVA Technologies планирует провести IPO до конца 2024 года. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в различных компаниях – разработчиках софта.
Компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой 35–40 млрд рублей. Она уже наняла банковских консультантов и юристов, а сделка будет предусматривать и продажу акций действующих акционеров.
IVA Technologies — ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, в которую входят корпоративный мессенджер, платформа видеоконференцсвязи, облачная платформа видеоконференцсвязи, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта и др.
В 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысила 1,5 млрд рублей, писал TAdviser со ссылкой на официальные данные компании.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес с сервисом для видеоконференций: как запустить и монетизировать
- 2 Интернет тел и голограммы в Zoom: тренды из мира технологий, которые нужно учесть стартапам
- 3 Жизнь в Zoom: сервис для работы и обучения стал еще и местом для вечеринок
- 4 Как устроены изнутри компании Zapier и Buffer, где все сотрудники работают удаленно
- 5 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2024
27 марта 2024
29 марта 2024