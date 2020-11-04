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Российские аналоги Zoom для дистанционного обучения заработают к 2022 году

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» инвестируют в свои платформы онлайн-коммуникации. Сервисы видеосвязи будут использоваться на уроках в школах, приводит слова главы Минцфиры Максута Шадаева ТАСС.

Российские аналоги Zoom для дистанционного обучения заработают к 2022 году

В период длительной самоизоляции школьники учились дистанционно, в основном, на Zoom. Но зарубежные платформы показали свою неустойчивость, отметили в Минпросвещения. 

Теперь в образовании будут применять отечественные платформы для видеоконференц связи. Аналоги Zoom разрабатывают сразу три компании.

«В 2022 году сервисы будут доступны и очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определенная конкуренция», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации.

Российская платформа для проведения удаленных уроков разрабатывается по поручению Минпросвещения и министерства образования и науки. Проект реализуется без привлечения бюджетных денег.

Ранее Минпросвещения объявило о планах создания социальной сети для учеников школ совместно с компанией Mail.ru Group. Сеть будет работать по аналогии с TikTok и предлагать развивающий контент.

Фото: Pixabay

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