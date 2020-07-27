Ozon впервые раскрыл аналитику по своей банковской карте

Ozon впервые представил аналитику по банковской карте Ozon.Card. Рост числа пользователей и совершаемых по карте покупок продолжился и после отмены режима самоизоляции. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Число активных пользователей Ozon.Card превысило 200 тысяч человек. Держатели карт потратили более 4 млрд рублей, купив свыше 900 тысяч товаров как на Ozon, так и на других площадках.

С марта ежемесячный оборот по картам составляет 600 млн рублей в месяц. Отмечается, что это на 45% больше, чем зимой. В компании уверены: быстрому росту способствовал режим самоизоляции, когда не все товары можно было купить в офлайн-магазине.

Однако с момента снятия карантинных ограничений клиенты Ozon.Card не отказались от использования карты. Об этом свидетельствуют показатели ежемесячных активаций. Так, в марте и апреле карты приобретали по 16 тысяч штук, а с мая это число выросло до 25 тысяч.

Также в компании сообщили, что почти половина потраченных по картам денег пришлась на траты вне Ozon. Среди них лидируют оплата услуг ресторанов и кафе, в том числе доставка блюд.

На самом сервисе Ozon при помощи карты чаще всего покупают электронику, одежду и товары для дома.

«Интересно, что карта начала работать и на привлечение новых пользователей — 10% держателей Ozon.Card начали свои покупки на нашей интернет-площадке именно после оформления карты», — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon.

После оформления Ozon.Card траты посетителей интернет-магазина в среднем растут на 26%, посчитали в компании. В месяц держатели карт делают около 4 заказов.

Активнее всего картой пользуются жители Москвы и Подмосковья. А в топ-3 самых активных регионов входят Новосибирская область, Ленинградская область и Краснодарский край. На них пришлось более 50% активированных карт.

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