Международная компания ANCOR купила стартап «Подбор» для поиска ИТ-специалистов

Стартап в области HR-tech «Подбор» создали в 2019 году Кирилл Николаев, Варвара Голубева и Алексей Кирсанов. По собственным данным, клиентами за это время стали более ста компаний, среди крупнейшие банки России, ИТ-гиганты, растущие продуктовые компании и рекрутинговые агентства.

«Подбор» с помощью искусственного интеллекта подбирает разработчиков, тестировщиков, аналитиков, продакт менеджеров и других ИТ-специалистов. Алгоритмы анализируют массивы общедоступных данных о кандидате, включая программный код, информацию об опыте работы, образовании и его активности в профессиональных сообществах. Это ускоряет поиск профессионалов и позволяет отобрать для рекрутеров наиболее подходящих кандидатов.

Команда намерена в ближайшее время заняться алгоритмами, которые позволят формировать уникальную поисковую выдачу под каждую конкретную компанию на основе ее особенностей и анализа характеристик успешно нанятых сотрудников. Помимо этого, «Подбор» рассматривает варианты выхода на новые рынки и возможный запуск смежных продуктов, уточнили представители стартапа.

Гендиректор группы ANCOR Сергей Саликов объяснил интерес к «Подбору» ожидаемым ростом сегмента вакансий в сфере технологий.

«Согласно прогнозам Microsoft, если в 2020 году таких позиций было около 41 миллиона, то к 2025 году ожидается рост до 190 миллионов. Разумно предположить, что и потребность в HR-tech инструментах также будет расти», — отметил он.