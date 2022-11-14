«В тюрьму или заткнись»: Татулова сообщила о начале «масштабной операции» по выдворению ее из страны

Основательница сети кафе «Андерсон» сообщила о начале «масштабной операции» по выдворению ее из страны. В заведениях проходят «маски-шоу» и «сотрудники органов» «скорее всего планируют подсунуть что-то». Татулова призвала к помощи в поиске адвокатов и налоговых юристов в кафе, а также представителей общественного контроля.

Ситуацию, в которой оказался бизнес сети кафе «Андерсон», ее основательница Анастасия Татулова описана в посте, опубликованном в Telegram.

«Полчаса назад во всех партнерских и собственных кафе нашей сети началась масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны или “в тюрьму или заткнись и катись отсюда”, как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника», – написала Татулова.

Предпринимательница уточнила, что в понедельник 14 ноября в заведениях «Андерсон» начались проверки – в каждом кафе по пять «охранителей закона», которые «запугивают сотрудников», а «сотрудники органов» превышают свои полномочия и не дают кафе работать.

Татулова попросила помощи – «прямо сейчас» в кафе нужны адвокаты и налоговые юристы, а также представители общественного контроля.

«Нужно все фиксировать, все нарушения и все что делается незаконно. Смотреть чтобы ничего не подбросили», – написала Татулова.

Татулова подчеркнула, что «Андерсон» – абсолютно «белая и законопослушная» компания. Также она рассказала, что за последний год к кафе было 60 разнообразных налоговых запросов, и ни по одному из них «не нашли ничего».

Обновлено в 17:25 МСК. Получен комментарий от Анастасии Татуловой.

Анастасия Татулова рассказала RB.RU, что в 17 московских кафе сети «Андерсон» пришли представители налоговых органов с обысками и постановлением о выемке.

«К нам пришли, не объяснив, в чем мы виноваты, представители органов запугивают сотрудников и изымают личные вещи, заклеивают камеры в кафе, не дают снимать, не дают кафе функционировать», – рассказала Татулова.

Предпринимательница добавила, что ей давно угрожали за позицию в отношении уничтожения государством малого и среднего бизнеса и налоговой системы, а сегодняшние мероприятия – лишь новый акт устрашения.

В апреле 2022 года Анастасия Татулова написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Она занимала этот пост с июля 2020 года. Татулова сообщила, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.

Фото на обложке: starbiography