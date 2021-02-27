Сооснователь Skillbox Андрей Анищенко создал проект по международному подбору IT-специалистов

Cооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC Андрей Анищенко запустил рекрутинговый проект DevJBS . Сервис специализируется на поиске удаленных IT-специалистов из России и Восточной Европы для работы в компаниях США и Великобритании. Об этом RB.ru сообщил представитель проекта.

Вторым основателем DevJBS стал сооснователь компании по подбору персонала AlexStaff Agency Алексей Сухоруков.

Помимо средств совладельцев проекта, на его создание было привлечено финансирование в размере $250 тысяч от Seed-инвестора. Имя бизнес-ангела не раскрывается, но отмечается, что он является экспертом в сфере IT-аутсорсинга.

Проект фокусируется на востребованных позициях с уровнем зарплат от $50 до $150 тысяч в год — таких, как Data Scientist, Full Stack Developer, Data Engineer, Cloud and Devops Engineer. Комиссия DevJBS при этом составит 15% от годового дохода сотрудника или 1% в месяц на протяжении 2 лет.

По словам Анищенко, западные рынки перспективны для российских айтишников, так как сейчас одновременно «растет интерес к удаленному найму и падает спрос на дешевых разработчиков из Индии и других похожих локаций».

«На западе растет потребность в посредниках, которые помогают "свести" их с нужными специалистами. Соискателям же это дает возможность устроиться в крупную технологическую компанию с намного более высоким уровнем дохода, чем в России — к тому же не выезжая за границу», — пояснил Анищенко.



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