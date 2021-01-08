Умер основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников

7 января в своем доме в Подмосковье скончался создатель Natura Siberica, «Рецептов бабушки Агафьи» и других косметических брендов Андрей Трубников. Предпринимателю был 61 год.

Первым о смерти Трубникова сообщил Telegram-канал Т34, позднее новость опубликовал РБК со ссылкой на пресс-секретаря бизнесмена. Подробности произошедшего не сообщаются.

Андрей Трубников запустил бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Kitchen, Planeta Organica, Organic Shop и другие. Совокупная выручка его компаний в 2019 году составила 14 млрд руб.

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Фото на обложке: Даниил Примак для Rusbase