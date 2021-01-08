Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Умер основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

7 января в своем доме в Подмосковье скончался создатель Natura Siberica, «Рецептов бабушки Агафьи» и других косметических брендов Андрей Трубников. Предпринимателю был 61 год.

Умер основатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников

Первым о смерти Трубникова сообщил Telegram-канал Т34, позднее новость опубликовал РБК со ссылкой на пресс-секретаря бизнесмена. Подробности произошедшего не сообщаются.

Андрей Трубников запустил бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Kitchen, Planeta Organica, Organic Shop и другие. Совокупная выручка его компаний в 2019 году составила 14 млрд руб. 

Новость дополняется.

 

Что нужно айтишнику, чтобы выжить в 2021? Участвуй в конкурсе ВТБ!

Фото на обложке: Даниил Примак для Rusbase

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Андрей Трубников: «Люди становятся беднее — значит, нужно выпускать более дешевые товары»
  2. 2 «Бренд — это когда продаешь за сто долларов продукт себестоимостью в доллар» — Андрей Трубников (Natura Siberica)
  3. 3 Новолипецкий комбинат за $3,5 млрд покупает американских трубников

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

10 января 2021

Sber500

11 января 2021

Сбер500 - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма