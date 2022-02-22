В России зафиксировали всплеск шпионских слежек за пользователями Android

В мире каждая десятая сталкерская атака коснулась на пользователей Android из России. Тайная установка шпионской программы на телефон может грозить наказанием вплоть до двух лет лишения свободы, для разработчика — до четырех лет.

В сентябре-декабре прошлого года активность шпионских программ в мире выросла на 20%. В этом году они продолжают набирать популярность, сообщил «Коммерсантъ».

Сталкерские ПО чаще всего распространяются злоумышленниками через «клоны» легальных приложений, загруженных из неофициальных магазинов. Разработчикам выгодно создавать вредоносный софт под Android из-за широкого распространения этой операционной системы. В 2021 году доля Android-смартфонов в общих продажах устройств составила 84,5% в штуках, рассказал источник изданию в одном из крупных ритейлеров.

Пользователи нередко устанавливают шпионское ПО на телефоны, чтобы их отследить в случае кражи или потери. В Google Play есть программы, которые позиционируются как инструменты для частных детективов или родительского контроля, отметил ведущий системный инженер Varonis Иван Дудуров.

Верховный суд в 2018 году разрешил приобретать и использовать шпионское оборудование для обеспечения собственной безопасности, поэтому вырос спрос на софт, который продвигается как «мониторинг за своими мобильными устройствами», но некоторые устанавливают его скрыто на телефоны родственников или сотрудников для шпионажа.

Получение доступа к телефону в тайне от его владельца может быть квалифицировано по ст. 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров». Разработчики сталкерских программ могут быть привлечены к ответственности по ст. 273 УК «Создание вредоносных компьютерных программ».

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