На Android-смартфонах появится функция идентификации звонков c незнакомых номеров

Google объявил о запуске новой функции под названием «Подтвержденные звонки» для телефонов на базе Android. С ее помощью будут идентифицироваться деловые звонки с незнакомых номеров. Также будет определяться причина звонка. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Функция направлена на борьбу со спамом и мошенническими звонками, которые подрывают доверие к бизнесу, говорится в сообщении.

На экране телефона будут показаны:

название звонящей компании,

логотип бренда,

причина звонка,

значок подтверждения, что компания была распознана Google.

Чтобы стать частью программы, компания должна подать заявку в Google.

Функция доступна в приложении Google Phone, которая предварительно загружена на многие телефоны Android. Также сервис будет доступен для загрузки, начиная с этой недели, в США, Мексике, Бразилии, Испании и Индии. По заявлению компании, в ближайшее время сервис появится и в других странах.

Отмечается, что сервис идентификации звонков проходил тестирование в течение нескольких месяцев.

«Первые результаты показывают, что она [функция] повышает вероятность того, что на вызов ответят. Это, в свою очередь, помогает сократить бизнес-расходы», — отмечает представитель Google.

Также в Google заявили, что компания не будет собирать и хранить информацию о звонках или передавать ее партнерам.

В декабре 2019 года Google запустил опцию «Подтвержденные СМС», которая помогает пользователям определять компанию, присылающую им текстовые сообщения. По данным Google, успех этого приложения стимулировал создание идентификатора звонков.

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