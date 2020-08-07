Члены клуба инвесторов Angelsdeck вложили $350 тысяч в калифорнийский стартап HyPoint

Члены клуба инвесторов Angelsdeck инвестировали $350 тысяч в калифорнийский стартап HyPoint. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе клуба.

Лид-инвестором выступил инвестор Дмитрий Михайлов. Соинвесторами стали венчурный инвестор и предприниматель Мурат Абдрахманов, инвестор Александр Каталов, акционер НПО «Наука» и частный инвестор Владимир Белькович.

Абдрахманов вложил в проект $100 тысяч, Каталов — $50 тысяч. Другие инвесторы не раскрывают объем вложений.

По словам представителей клуба, в HyPoint вложились еще несколько участников Angelsdeck, имена которых не уточняются.

HyPoint разрабатывает систему водородных топливных элементов с нулевыми выбросами углекислого газа для воздушного транспорта и аэротакси.

Компанию основали в 2018 году Алексей Иваненко, Сергей Нефедкин, Сергей Панов и Сергей Шубенков.

Проект направит инвестиции на закупку сырья и оборудования для первого прототипа. Команда HyPoint рассчитывает представить прототип в конце 2020 года, а в 2022 году — запустить полноценную систему.

В начале года HyPoint прошел отбор в американский акселератор для B2B-стартапов Alchemist. Как отметили в пресс-службе Angeldesk, стартап заключил предварительные соглашения с несколькими компаниями из США, Израиля и Австралии.

«В мае один из предварительных договоров конвертировался в реальный контракт. Мы хотели двигаться быстрее, и в конце мая открыли раунд на $1 млн. Исполнительный директор клуба Angelsdeck Игорь Калошин и ставший лид-инвестором Дмитрий Михайлов активно включились в эту работу. Благодаря участникам Angelsdeck мы собрали треть раунда», — отметил сооснователь и CEO HyPoint Алексей Иваненко.