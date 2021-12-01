Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный фонд

Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный венчурный фонд SmartSpray UNO, сообщила пресс-служба клуба. Ожидается, что фонд проинвестирует $4 млн в течение года в 20 лучших проектов клуба.
За полтора года в AngelsDeck было синдицировано более 90 сделок на общую сумму $40 млн. Так появилась необходимость создания удобных и инновационных инструментов инвестирования, пояснили в компании.
Предполагается, что инвестиции в фонд с минимальным чеком от $50 тысяч позволяют участникам клуба качественно диверсифировать свой портфель и гарантированно участвовать в самых перспективных сделках. AngelsDeck планирует запускать такие фонды ежегодно по мере распределения капитала.
В основе пайплайна SmartSpray UNO — отобранные опытными синдикаторами проекты, которые проводят глубокий due dilligence и сами участвуют в сделке по принципу skin in the game. Таким образом, они подтверждают свою уверенность в перспективности проектов.
Общая информация по фонду SmartSpray UNO вскоре появится в рамках сайта AngelsDeck, пояснили в пресс-службе клуба.
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Фото на обложке: mojo cp /
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