Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный фонд

Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный венчурный фонд SmartSpray UNO, сообщила пресс-служба клуба. Ожидается, что фонд проинвестирует $4 млн в течение года в 20 лучших проектов клуба.

За полтора года в AngelsDeck было синдицировано более 90 сделок на общую сумму $40 млн. Так появилась необходимость создания удобных и инновационных инструментов инвестирования, пояснили в компании.

Предполагается, что инвестиции в фонд с минимальным чеком от $50 тысяч позволяют участникам клуба качественно диверсифировать свой портфель и гарантированно участвовать в самых перспективных сделках. AngelsDeck планирует запускать такие фонды ежегодно по мере распределения капитала.

В основе пайплайна SmartSpray UNO — отобранные опытными синдикаторами проекты, которые проводят глубокий due dilligence и сами участвуют в сделке по принципу skin in the game. Таким образом, они подтверждают свою уверенность в перспективности проектов.

Общая информация по фонду SmartSpray UNO вскоре появится в рамках сайта AngelsDeck, пояснили в пресс-службе клуба.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!