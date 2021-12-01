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Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный фонд

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный венчурный фонд SmartSpray UNO, сообщила пресс-служба клуба. Ожидается, что фонд проинвестирует $4 млн в течение года в 20 лучших проектов клуба.

Клуб венчурных инвесторов AngelsDeck запустил собственный индексный фонд

За полтора года в AngelsDeck было синдицировано более 90 сделок на общую сумму $40 млн. Так появилась необходимость создания удобных и инновационных инструментов инвестирования, пояснили в компании.

Предполагается, что инвестиции в фонд с минимальным чеком от $50 тысяч позволяют участникам клуба качественно диверсифировать свой портфель и гарантированно участвовать в самых перспективных сделках. AngelsDeck планирует запускать такие фонды ежегодно по мере распределения капитала.

В основе пайплайна SmartSpray UNO — отобранные опытными синдикаторами проекты, которые проводят глубокий due dilligence и сами участвуют в сделке по принципу skin in the game. Таким образом, они подтверждают свою уверенность в перспективности проектов. 

Общая информация по фонду SmartSpray UNO вскоре появится в рамках сайта AngelsDeck, пояснили в пресс-службе клуба.

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Фото на обложке: mojo cp / Shutterstock

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