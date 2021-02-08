Angelsdeck вручит премию за вклад в развитие бизнес-инвестиций

Российский частный клуб бизнес-ангелов Angelsdeck объявил о создании премии Russian Angel Award . Это награда за вклад в развитие института бизнес-ангельства в России от профессиональных сообществ частных инвесторов. Об этом RB.ru рассказал представитель Angelsdeck.

Отмечается, что целью премии является выделение игроков венчурного рынка, внесших вклад в рост и популяризацию ангельских коллективных инвестиций в компании ранних стадий.

«С помощью премии мы хотим отметить тех коллег, которые в непростом 2020 году осуществили достойные вложения, а также наградить тех игроков рынка, которые на наш взгляд, способствуют развитию ангельской деятельности в нашей стране», — рассказал венчурный инвестор и сооснователь Angelsdeck Алексей Соловьев.

На премию номинированы сделки с участием бизнес-ангелов; венчурные фонды; частные инвесторы и проекты, которые поддерживают инвестиционную экосистему. Награда будет вручаться по 6 номинациям:

«Сделка года»,

«Синдикат года»,

«Фонд года по версии бизнес-ангелов»,

«Популяризатор ангельства»,

«Выход года»,

«Ангел года».

Например, номинантами в направлении «Сделка года» являются инвестиции в платформу для найма удаленных разработчиков Turing, раунд финтех-сервиса для фрилансеров Lili Finance, сделка с разработчиком программных роботов для бизнеса Elektroneek.

Выбирать победителей номинаций будет экспертное жюри. В его состав в том числе вошли сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин, основатель telegram-канала «Русский Венчур» Даниил Пленин и управляющий партнер SmartHub Богдан Яровой.

Церемония награждения премии состоится 11 февраля. Она будет приурочена ко дню рождения клуба Angelsdeck.