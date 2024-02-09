Бизнес-ангелы с российскими корнями инвестировали в стартап Essence

Французский стартап, разработчик приложения для мониторинга женского здоровья, Essence привлек финансирование в размере $ 600 тыс. на развитие бизнеса от Berkeley SkyDeck, Davidovs VC, Growing Well Partners и нескольких бизнес-ангелов, в том числе с российскими корнями.
Примечательно, что в раунде приняли активное участие инвесторы-женщины: помимо Евгения Дунаева и Константина Синюшина в стартап вложились Ксения Капур, Яна Гашкова, Елена Энаш и Елена Жигалина.
Полученные средства пойдут на расширение клиентской сети, а также на исследования: в частности, команда аналитиков установит корреляцию между гормональным циклом и эффективностью женщин на рабочем месте в различные его фазы.
По итогам исследования компания намерена разработать адаптированные к циклу рекомендации экспертов по питанию, фитнесу, тайм-менеджменту и пр. — для повышения производительности сотрудниц в офисе и на удаленке.
Фото на обложке: Unsplash
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