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Бизнес-ангелы с российскими корнями инвестировали в стартап Essence

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Французский стартап, разработчик приложения для мониторинга женского здоровья, Essence привлек финансирование в размере $ 600 тыс. на развитие бизнеса от Berkeley SkyDeck, Davidovs VC, Growing Well Partners и нескольких бизнес-ангелов, в том числе с российскими корнями.

Бизнес-ангелы с российскими корнями инвестировали в стартап Essence

Примечательно, что в раунде приняли активное участие инвесторы-женщины: помимо Евгения Дунаева и Константина Синюшина в стартап вложились Ксения Капур, Яна Гашкова, Елена Энаш и Елена Жигалина.

Полученные средства пойдут на расширение клиентской сети, а также на исследования: в частности, команда аналитиков установит корреляцию между гормональным циклом и эффективностью женщин на рабочем месте в различные его фазы.

По итогам исследования компания намерена разработать адаптированные к циклу рекомендации экспертов по питанию, фитнесу, тайм-менеджменту и пр. — для повышения производительности сотрудниц в офисе и на удаленке.

Платформа хотела бы привлечь еще $1 млн инвестиций в течение следующих 18 месяцев.

Фото на обложке: Unsplash

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