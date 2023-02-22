Культовую игру Angry Birds удалят из Google Play

Финский разработчик компьютерных игр Rovio решил удалить 23 февраля классическую версию игры Angry Birds в Google Play. В компании посчитали, что она негативно сказывается на других играх, в том числе и вселенной Angry Birds. Ранее скачанные игры будут доступны на устройствах Android после ее удаления из Google Play.
Пользователям iPhone повезло чуть больше: игру оставят в App Store для дальнейшего рассмотрения под новым названием — Red’s First Flight.
Первую версию Angry Birds выпустили 14 лет назад — в 2009 году — для iPhone, позже появились версии приложения для браузеров и для Android.
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