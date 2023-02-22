Финский разработчик компьютерных игр Rovio решил удалить 23 февраля классическую версию игры Angry Birds в Google Play. В компании посчитали, что она негативно сказывается на других играх, в том числе и вселенной Angry Birds. Ранее скачанные игры будут доступны на устройствах Android после ее удаления из Google Play.

Культовую игру Angry Birds удалят из Google Play