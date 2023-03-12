Астронавт Кикина первой из россиян вернулась на Землю на Crew Dragon

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-5 американской компании SpaceX совершил успешную посадку на Землю после 19-часового полета. В составе экипажа находилась космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

Спускаемая капсула корабля приводнилась в Мексиканском заливе вблизи Тампы (штат Флорида) в 5:02 по московскому времени.

Анна стала первым российским астронавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon. «Роскосмос» также подчеркивает, что Кикина — первый за 21 год гражданин России, вернувшийся с орбиты на американском аппарате.

Фото: NASA

Космонавтка отправилась на МКС на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA, подписанном в прошлом году.

Помимо Кикиной в состав экипажа Crew-5 входили американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката. Они проработали на МКС 157 суток с 7 октября и привезли с собой результаты научных исследований весом более 200 кг.

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