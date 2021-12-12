Рекордное число работодателей готовы выплатить годовые премии сотрудникам — исследование

Рекрутинговая компания SuperJob провела опрос среди российских работодателей и выяснила, что 43% из них планируют выплатить годовую премию сотрудникам. Это на 5% больше, чем в прошлый год и на 3% больше, чем в допандемийный 2019-й.
Почти четверть (23%) владельцев компаний намерены выборочно премировать лучших сотрудников, а каждый пятый (20%) работодатель наградит всех работников компании. В 36% компаний выплата годовых премий не планируется, а 21% начальников еще не приняли решение.
Выборочная премия для лучших сотрудников характерна для компаний в сфере IT, интернета и связи — 42%. Выплаты годовых премий всем работникам свойственны торговым организациям (21%) и небольшим предприятиям с численностью персонала до 100 человек (24%).
Чуть меньше трети (29%) опрошенных работающих россиян рассчитывать получить премию по итогам этого года, а две трети респондентов, напротив, не ожидают дополнительных выплат от работодателя: 40% сотрудников рассказали, что в их компаниях не принято выплачивать годовые премии, 11% ссылаются на нестабильное финансовое положение предприятие, еще 9% назвали иные причины.
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